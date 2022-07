Dirk Schuster: Was im Trainingslager des FCK gut läuft - und was nicht

Trainer Dirk Schuster spricht gegenüber SWR Sport über das Trainingslager des 1. FC Kaiserslautern, den Kader und darüber, was in der 2. Bundesliga möglich ist.

Dirk Schuster fühlt sich wohl in Mals (Südtirol), wo sich der 1. FC Kaiserslautern auf die Saison in der 2. Bundesliga vorbereitet. "Die Eindrücke sind überragend", sagt der Trainer. Der Trainingsplatz, die Bedingungen im Hotel, die Einstellung seiner Spieler: All das sei "richtig gut" und stelle ihn sehr zufrieden.

FCK gegen Lugano: Zu viele Gegentore

Zu Schusters Wesen gehört aber auch, dass er Verbesserungspotenziale erkennt. Im Testspiel gegen den FC Lugano, das der FCK 3:4 (1:2) verloren hat, habe das Team zu viele Gegentore bekommen. "Das war unnötig, weil wir mitgeholfen haben. In der Trainingseinheit, die wir ein Tag später hatten, haben wir viele Dinge besser gemacht." Schuster hätte sich gewünscht, dass seine Spieler bereits in der Partie anders aufgetreten wären. "Keiner verliert gerne. Das war ärgerlich." Im Testspiel gegen Unterhaching lief es indes ordentlich, die Pfälzer feierten einen 3:0-Erfolg.

Intensives Trainingslager in Mals

Der 54-Jährige fordert sein Team - so sehr, dass Neuzugang Ben Zolinski gegenüber SWR Sport erzählte: "Er nimmt uns schon ganz schön hart ran, kennt dann auch kein Erbarmen. Das geht bis zum Kotzen dann teilweise." Schuster lacht, als er auf sein intensives Training angesprochen wird. "Wir wollen die Jungs mit mehr Saft als nur für 90 Minuten in die Runde schicken", sagt er. Entscheidend sei die Dosierung, um keine muskulären Verletzungen zu riskieren.

FCK-Trainer Dirk Schuster über Saisonziele und Neuzugänge

Fitte Spieler seien eine Voraussetzung, um in der 2. Bundesliga konkurrenzfähig zu sein. Zusätzlich müsse der Kader verstärkt werden, auch wenn der FCK mit den bisherigen Neuzugängen "einen großen Schritt" nach vorne gemacht habe. "Wir müssen Qualität hinzufügen, um auch eine reelle Chance zu haben, um in der zweiten Liga zu bleiben." Das nämlich sei das Ziel in der neuen Saison. "Alles andere verbietet sich von ganz alleine."

FCK in der 2. Bundesliga: Euphorie des Aufstiegs mitnehmen

Dabei helfen soll auch die Euphorie, die der Aufstieg ausgelöst hat. "Wir wollen diese Euphorie, die innerhalb der Mannschaft, im Verein und in der ganzen Pfalz herrscht, mitnehmen und beim Eröffnungsspiel eine Duftmarke setzen." Der FCK startet auf dem Betzenberg gegen Hannover 96 (15.07., 20:30 Uhr).