1. FC Kaiserslautern gibt Vorverkaufs-Start für Tickets für das DFB-Pokalfinale bekannt

Am 25. Mai spielt der 1. FC Kaiserslautern im Berliner Olympiastadion um den DFB Pokal. In einem Vorverkauf können manche Fans noch Tickets erwerben.

Wer am 25. Mai das DFB-Pokalfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen im Berliner Olympiastadion miterleben möchte, hat seitens des FCK nun Klarheit: Am Freitag, 19.04.2024., um 9 Uhr können FCK-Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber der aktuellen Saison im Onlineshop der Roten Teufel Tickets für das Finale erwerben. Das gab der FCK auf seiner Website bekannt. Um an diesem exklusiven Vorverkauf teilzunehmen, ist auch ein Kundenkonto erforderlich. Über dieses können dann höchstens zwei Tickets gekauft werden. Insgesamt hat der DFB dem FCK 23.700 Karten für den Vorverkauf zur Verfügung gestellt. Die Nachfrage bei den FCK-Fans dürfte deutlich höher ausfallen.

DFB-Bewerbungsphase für Tickets bereits beendet

Traditionell sind Eintrittskarten für das Endspiel extrem begehrt. Im Berliner Olympiastadion ist Platz für rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In den vergangenen Jahren waren Kontingente, die offiziell über den DFB zu kaufen sind, immer sehr schnell ausverkauft. In diesem Jahr waren Ticket-Bewerbungen für die eigenen Kontingente des DFB zwischen dem 7. und dem 21. März möglich. Der Prozess ist abgeschlossen, eine weitere Verkaufsphase wird es laut Verband nicht geben.