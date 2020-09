Ein Anfang wurde beim ersten Heimspiel gegen Dynamo Dresden (0:1) gemacht. Über 4.000 Fans des 1.FC Kaiserslautern waren im Fritz-Walter-Stadion mit dabei. Doch wie geht es weiter? Dazu äußert sich FCK-Pressechef Stefan Roßkopf.

Stefan Roßkopf und sein Media-Team haben schon ruhigere Zeiten erlebt. Wesentlich ruhigere. Seit über 17 Jahren ist der frühere Westkurven-Dauerkarteninhaber jetzt offiziell in Diensten des 1.FC Kaiserslautern. "Leiter der Abteilung Medien, Kommunikation & Fanangelegenheiten" lautet seine offizielle Arbeitsplatzbeschreibung. Neben der außersportlichen Baustelle Insolvenzverfahren hat sich auch die Tätigkeit rund um die sportlichen Belange seit Beginn der Corona- Pandemie stark verändert.

"Natürlich ist es höherer Aufwand, der Kontakt zwischen Trainerteam, Spielern und den Medien ist schwieriger geworden. Wir möchten einerseits, dass die Redaktionen zufrieden sind, wollen aber natürlich auch weiter regelmäßig in den Medien auftauchen", sagt Roßkopf. Dass hier durch die Verkleinerung der Presseabteilung von zu Zweitligazeiten sieben auf aktuell drei Personen die Belastung steigt, liegt auf der Hand.

Aufbruchstimmung trotz Krise

Dennoch macht die Arbeit, bei allen sportlichen und wirtschaftlichen Problemen, immer noch Spaß. Zumal es in der aktuellen Situation eigentlich nur noch besser werden kann. Stefan Roßkopf hat auch nach all den Jahren seine Hoffnung noch nicht aufgegeben: "Ich spüre schon eine gewisse Aufbruchstimmung, was vielleicht auch am Termin der Gläubigerversammlung am 29. Oktober liegt. Für viele ist das ein Termin für einen Neuanfang,"

Was aber auch Roßkopf ganz genau weiß, ist die Abhängigkeit von positiven Ergebnissen: "Wir müssen jetzt relativ schnell sportlich in die Spur finden und punkten, letztendlich hängt alles immer vom sportlichen Erfolg ab."

Stefan Roßkopf ist Ansprechpartner für die Medien beim FCK. SWR

Westkurve bleibt geschlossen

Wichtig für diesen Erfolg ist natürlich auch die Unterstützung der Fans. Über 4.000 erlebten den Saisonauftakt gegen Dynamo Dresden (0:1) live im Fritz Walter Stadion, allerdings nicht in ihrer geliebten Westkurve. Das wird zunächst so bleiben, auch wenn die Corana-Einschränkungen gelockert worden sind. Hier die Sitzplätze zu reaktivieren, die in erfolgreicheren Zeiten für die internationalen Spiele vorgesehen waren, wäre zu aufwändig.

Noch nicht klar ist auch, wie viele Fans das kommende Heimspiel, das Derby am 10. Oktober gegen den SV Waldhof Mannheim, live auf dem Betzenberg miterleben dürfen. Stand jetzt sind 20 Prozent Auslastung erlaubt, doch wer weiß, wie sich die Lage bis Anfang Oktober entwickeln wird. Fakt ist, zur Zeit werden Tickets nur für Dauerkarteninhaber der letzten Saison angeboten. Die Tickets müssen online bestellt und dann in ausgedruckter Form zusammen mit dem Personalausweis im Stadion vorgelegt werden.

Das liest sich logisch, doch im Hinblick auf das Waldhof Spiel könnte es dennoch zu Problemen kommen. "Wenn wir jetzt 6.000 der 7.000 Karten verkaufen und kurz vor dem Spieltermin die Coronazahlen steigen und sich dann die erlaubte Zuschauerzahl reduziert, müssen wir Fans sagen, dass sie nicht mehr kommen dürfen. Darauf kann ich gerne verzichten", so Roßkopf. Deshalb dürfte es mit dem Start des Verkaufs der Waldhof Tickets noch etwas dauern.