Der Sommerfahrplan des 1. FC Kaiserslautern

Der FCK will auch in der nächsten Saison wieder in der 2. Liga oben angreifen. Die Vorbereitung beginnt am 22. Juni.

Mit Platz sieben in der abgelaufenen Zweitliga-Saison war der FCK doch ein gutes Stück von den Aufstiegsplätzen entfernt. Aber mit der neuen Saison kommt auch wieder eine neue Chance in Richtung Aufstieg.

Aktuell befinden sich die Spieler in ihrer verdienten Sommerpause. Fünf Wochen lang trainiert nun erstmal jeder für sich mit einem individuellen Trainingsplan. Am 22. Juni kommt die Mannschaft dann zum ersten Mal wieder zusammen. In den ersten Tagen danach stehen zunächst der Laktattest und weitere routinemäßige sportärztliche Untersuchungen an.

Trainingsauftakt und erste Testspiele

Am 25. Juni geht das Team wieder auf den Trainingsplatz. Die genaue Uhrzeit des Trainingsauftakts wird noch bekanntgegeben. Kurz darauf steht am 28. Juni bereits das erste Testspiel auf dem Programm. Wie jedes Jahr steht das traditionelle Fanspiel an. Immer zu Beginn der Sommervorbereitung organisiert eine der neun FCK-Fanregionen ein Testspiel inklusive Rahmenprogramm. In diesem Jahr findet das Fanspiel bei der Fanregion Saarland/ Luxemburg statt. Bereits einen Tag später , am 29. Juni, ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast beim SV Hermersberg.

Blitzturnier und Trainingslager

Zum 120-jährigen Jubiläum organisiert der SSV Reutlingen ein Blitzturnier. Dort nimmt auch Kaiserslautern teil und trifft dabei auf die Reutlinger und auf den FC St. Gallen.

Eine Woche später geht es für das FCK-Team ins Trainingslager nach Sterzing (Südtirol). Vom 13. bis zum 20. Juli bereitet sich die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht in Südtirol auf die neue Saison vor.

Weitere Testspiele werden noch terminiert und in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

Der erste Spieltag in der 2. Liga steht für die Roten Teufel zwischen dem 1. und dem 3. August an. Der genaue Spieltermin wird von der DFL noch terminiert.

Großer Umbruch in der Mannschaft

Während der Vorbereitung wird auch weiterhin fleißig am Kader für die nächste Saison gearbeitet. Acht Abgänge sind bereits offiziell, gleichzeitig gibt es für die neue Saison bis jetzt drei Neuzugänge. Zuletzt wurde der Transfer von Fabian Kunze bekanntgegeben, der von Hannover 96 nach Kaiserslautern wechselt.