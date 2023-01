Vor Trainingslager: FCK mustert vier Profis aus

per Mail teilen

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat vor der Abreise ins Trainingslager im türkischen Badeort Belek vier Profis, darunter René Klingenburg und Muhammed Kiprit, ausgemustert.

FCK-Trainer Dirk Schuster erklärte nach dem Training am Montag, dass sich René Klingenburg, Maximilian Hippe, Anas Bakhat und Muhammed Kiprit bis zur Rückkehr der Mannschaft aus dem Trainingslager (11. Januar 2023) nach einem neuen Verein umschauen dürfen.

Geringe Einsatzzeiten bei den vier Profis

"Die Einsatzzeiten für alle vier waren in der Hinrunde sehr dürftig. Das war auch unbefriedigend für die Spieler. Dementsprechend haben wir ihnen nahegelegt, möglicherweise einen Neuanfang bei einem anderen Club zu suchen", sagte Schuster. Die Spieler sollen die Zeit dazu nutzen, um sich bei anderen Vereinen vorzustellen und dort vielleicht auch ein paar Einheiten mitzumachen.

"Wir wollen nach Möglichkeit einen Konsens finden, dass sie ihre Karriere bei einem anderen Club fortführen können, wo sie mehr Einsatzzeiten bekommen", so Schuster. Nach Angaben des 55-Jährigen liegen dem FCK bereits "ein, zwei Anfragen von anderen Vereinen" vor.

FCK startet mit Neuzugang Rapp ins Trainingslager

Schuster tritt die Reise nach Belek am Dienstag mit 26 Spielern an. Mit dabei sein wird auch der erst am Montag von Werder Bremen ausgeliehene Mittelfeldspieler Nicolai Rapp.