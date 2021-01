Kaisers- oder Morlautern, Favorit oder Außenseiter? Wer schafft den Einzug ins Südwest-Pokalfinale? Morlautern verspricht auf jeden Fall "Vollgas-Fußball" so lange die Kondition hält.

"Die Jungs freuen sich und müssen das Spiel einfach mit Spaß angehen, mit einem Lächeln im Gesicht". Mit diesen Worten schwört Trainer Daniel Graf seine Mannschaft auf das Verbandspokal-Halbfinale gegen 1. FC Kaiserslautern ein. Allerdings hat die Corona-Pandemie trotz des Traumloses gegen den prominenten Nachbarn für den SV Morlautern "wirtschaftlich und sportlich einige Probleme geschaffen". So findet die Partie nicht vor einigen tausend Fans im Fritz-Walter-Stadion statt, wie ursprünglich geplant. Stattdessen wird auf dem "Nebenplatz 4" gespielt.

Außerdem fehlt dem Verbandsligisten nach der vorzeitig abgebrochenen Saison, bis auf drei Testspiele, seit längerem die Wettkampfpraxis. Aber, da ist Coach Graf überzeugt, seine Jungs werden alles versuchen, dem 1. FC Kaiserslautern das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Die Geschichte mit dem Pokal und seinen Gesetzen

Natürlich geht der Drittligist und Titelverteidiger 1. FC Kaiserslautern, der es in der vergangenen Saison immerhin bis ins DFB-Pokal-Achtelfinale schaffte, als klarer Favorit in die Partie. Aber, auch der SV Morlautern weiß, wie man gegen klassenhöhere Teams gewinnt. Im Achtel- und Viertelfinale auf Verbandsebene konnte sich das Stadtteil-Team als Sechstligist immerhin gegen die etablierten Oberligisten Hassia Bingen und Wormatia Worms durchsetzen. Den größten Erfolg feierten die Morlauterer vor drei Jahren, als man als Verbandpokalsieger (2:1 im Finale gegen den damaligen Regionalligisten Wormatia Worms) in die erste DFB-Pokalrunde einzog. Beim 0:5 gegen den Zweitligisten Greuther Fürth war Morlautern aber chancenlos.

Die Rolle des Underdogs gegen den Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern nimmt der SV Morlautern gerne an. "Wir wollen ein gutes Ergebnis erreichen", sagt Daniel Graf, der als waschechter Kaiserslauterer immerhin insgesamt 16 Jahre für den FCK gespielt hat und später auch noch drei Jahre für den Karlsruher SC. Im Hinblick auf den Pokal-Fight am Samstag (Anpfiff auf dem Betzenberg ist um 16.00 Uhr) verspricht der A-Lizenz-Coach auf jeden Fall "Vollgas-Fußball" so lange die Kondition hält: "Das liegt ein Stück weit an uns, aber auch am FCK - wie sie in das Spiel reingehen. Wir wollen auf jeden Fall alles investieren", so Graf.

Respekt beim FCK

Dass die Aufgabe gegen den Sechstligisten SV Morlautern nicht einfach wird, weiß auch FCK-Coach Boris Schommers: "Letztes Jahr im Finale hat der FCK nur knapp gegen Wormatia Worms gewonnen. In der aktuellen Runde hat Morlautern Worms bezwungen." Schommers weiß, dass im Pokal traditionell vieles möglich ist. Dazu kommt die relativ kurze Vorbereitung. Nach nur zehn Trainingstagen steht das erste Pflichtspiel auf dem Programm.

Doch damit muss der Drittligist leben: "Wir nehmen es so, wie es ist", sagt Schommers. Ziel sei aber ganz klar der Einzug ins Finale, um dann erneut in den DFB-Pokal zu kommen. Dafür wird der Coach sein Team auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Angesprochen, ob dazu auch ein eventuelles Elfmeterschießen gehört, sagt Schommers mit einem Schmunzeln im Gesicht: "Das haben wir bis heute noch nicht trainiert".