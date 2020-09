FCK-Kapitän Carlo Sickinger spricht im Interview mit SWR Sport über Spaßvögel, fehlende Konstanz und den Umgang mit Corona.

SWR Sport: Carlo Sickinger, schönen Urlaub gehabt?

Carlo Sickinger: "Ich war eine Woche auf Kos in Griechenland mit meiner Freundin. Ein bisschen abschalten, die ganze Hektik der Wochen zuvor abschütteln. Die restlichen drei Wochen war ich dann daheim bei der Familie, habe mit meinem Bruder Tennis gespielt. Sonst war ich nicht groß unterwegs, natürlich durch Corona auch ein bisschen eingeschränkt, so wie jeder."

Eines war wie jeden Sommer: Auf Urlaub folgt Trainingslager. Was nimmt der Kapitän aus der Vorbereitung mit?

"Dass es ein sehr intensives Trainingslager war. Dass wir eine sehr gute Truppe haben, charakterlich zusammengerückt sind, oft in einer sehr großen Gruppe die Abende miteinander verbracht haben. Dass wir da eine gute Einheit bilden und das jetzt auch auf den Platz bringen müssen, um unsere Ziele zu erreichen."

Ein anderer Teamspirit als in der vorherigen Saison?

"Was heißt 'ein anderer'? Vielleicht ein größerer Teamspirit. Durch so ein Trainingslager, wo man jeden Tag aufeinander hockt, da merkt man schon, dass man sehr zusammenrückt. Und da wir gleich mehrere Spaßvögel in der Mannschaft haben, kommt es auch immer wieder zu witzigen Situationen."

Letzte Saison war ziemlich durchwachsen. Was muss diesmal besser laufen, damit es endlich für den Aufstieg reicht?

"Ich denke, dass wir eine gewisse Konstanz reinbekommen müssen. Wir hatten sehr gute Phasen: Ende der Hinrunde und Ende der Rückrunde haben wir wirklich gut performt, gut gespielt. Da haben auch die Ergebnisse gestimmt. Wir sind allerdings auch beide Male schlecht aus der Pause gekommen. Da hat nicht viel gestimmt. Und das ist dann zu wenig, um oben mitzuspielen. Weil es eine sehr enge Liga ist. Aber wenn du dich da festsetzt und eine Konstanz reinbekommst, dann ist auch sehr viel möglich dieses Jahr."

Corona hat vieles verändert. Im Leben und im Fußball. Wie sehr beeinflusst Sie die Krise?

"Am Anfang war es schon sehr krass mit dem Lockdown. Da befinden wir uns zum Glück aktuell nicht mehr. Ich denke, man merkt schon eine gewisse Sorglosigkeit in der Gesellschaft. Was mich auch ein bisschen erschreckt, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es wird oft von einer zweiten Welle gesprochen, da sollten wir alle unser Bestes geben, damit das vermieden wird. Und natürlich gibt es Einschränkungen. Wir haben wöchentlich Corona-Tests. Wenn bei uns jemand das Virus bekommt, müssen wir alle in Quarantäne, vielleicht ist der Start der Saison gefährdet. Keiner von uns will, dass die Saison später anfängt oder auf gewisse Zeit ausgesetzt wird. Weil wir alle gemerkt haben, wie schwer es ist, nach so einem Re-Start die Saison in kurzer Zeit zu Ende zu spielen."

Inwieweit ist das alles auch Thema in der Mannschaft?

"Natürlich achtet man darauf, dass man soziale Kontakte meidet. Und man spricht auch darüber, was der ein oder andere macht, dass er vielleicht etwas vorsichtiger agieren sollte. Wenn es einer hat, ist der ganze Stab betroffen. Man hört auch von anderen Vereinen, die das erlebt haben. Ich habe mit Spielern aus Magdeburg gesprochen, die ja auch den Fall hatten, dass direkt nach der Sommerpause ein Spieler positiv getestet worden ist und dann alle 14 Tage in Quarantäne mussten. Das ist sehr ärgerlich, da sind wir eigentlich alle dran, um das zu vermeiden. Und zum Glück hat das bisher auch sehr gut funktioniert."