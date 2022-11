1. FC Kaiserslautern: Das ist der Fahrplan für den Winter

per Mail teilen

Nach einer starken Hinrunde in der 2. Bundesliga blickt der 1. FC Kaiserslautern schon auf die Rückrunde. Es stehen mehrere Testspiele und ein Trainingslager im Lautrer Kalender.

Der 1. FC Kaiserslautern hat eine starke Hinrunde gespielt. Nach dem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf überwintert der Aufsteiger auf Tabellenplatz vier. Damit ist das ausgerufene Ziel Klassenerhalt schon jetzt in greifbarer Nähe. Damit das über die Distanz gebracht wird, startet der FCK bereits Anfang Dezember in die Vorbereitung.

Am 5. Dezember endet der wohlverdiente Urlaub für die FCK-Profis mit individuellem Training und Leistungstests. Der gemeinsame Trainingsauftakt ist am 11. Dezember. Auch mehrere Testspiele sind geplant, jedoch (Stand 16.11., 08:00 Uhr) noch nicht terminiert. Eines wird gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden stattfinden.

In Belek in der Türkei bereiten sich die FCK-Profis vom 3. bis zum 11. Januar auf die ab Ende Januar anstehenden Rückrundenspiele vor. Die Testspiele in der Türkei stehen noch nicht fest.

Der Winterfahrplan des 1. FC Kaiserslautern Ab 05.12. : Leistungstest und individuelles Training

: Leistungstest und individuelles Training 11.12. : Trainingsauftakt

: Trainingsauftakt Noch offen : Testspiel gegen SV Wehen Wiesbaden

: Testspiel gegen SV Wehen Wiesbaden 03.-11.01. : Trainingslager in Belek, Türkei

: Trainingslager in Belek, Türkei Noch offen : Testspiele in Belek

: Testspiele in Belek 28.01.: Auftakt 2. Bundesliga gegen Hannover 96 (20:30 Uhr)

Der 1. FC Kaiserslautern startet am 28. Januar um 20:30 Uhr. Im Auswärtsspiel gegen Hannover 96 treffen die Lautrer auf einen direkten Konkurrenten: Die Hannoveraner überwintern auf Tabellenplatz fünf, Kaiserslautern auf Platz vier. Mit einem ordentlichen Auftakt und einer starken Rückrunde könnte aus der Mission Klassenerhalt sogar der zweite Aufstieg in Folge werden.