Platz 17. Abstiegskampf. Statt der erträumten Höhenflüge ist der 1. FC Kaiserslautern hart auf dem Boden der 3. Liga aufgeschlagen. Da fehlten selbst den Spielern die Worte.

Nach der bitteren 1:3 (1:3)-Pleite beim Chemnitzer FC entlud sich der aufgestaute Frust zahlreicher mitgereister Fans des 1. FC Kaiserslautern. "Wir haben die Schnauze voll", brüllten sie den bedröppelt im Regen stehenden Spielern entgegen.

Es fühle sich "scheiße" an, gestand FCK-Stürmer Timmy Thiele, "wie gefühlt jede Woche". Und Florian Pick ergänzte: "Es war wirklich eine Schande heute."

Pick fehlen die Worte

Die Pfälzer befinden sich in der 3. Liga weiter im freien Fall und als Tabellen-17. nach 13 Saisonspielen mitten im Abstiegskampf. Nur ein Erfolg in den jüngsten sechs Partien, sechs Auswärtsspiele in Serie mit mindestens drei Gegentreffern - die aktuelle Bilanz der Roten Teufel ist erschreckend. Insgesamt 29 Gegentore machen das Ausmaß der Misere deutlich.

Auch in Chemnitz lagen die Roten Teufel bereits nach 25 Minuten mit 0:3 hinten. Philipp Hosiner (9. Minute, 36./Handelfmeter) und Tarsis Bonga (14.) trafen für die nun punktgleichen Chemnnitzer. "Ich finde echt immer für vieles Worte. Aber heute kann ich es mir wirklich nicht erklären", haderte FCK-Stürmer Florian Pick, der Sekunden vor dem Halbzeit-Pfiff den Lauterer Ehrentreffer erzielte. "Wir haben so viel trainiert diese Woche, es ging richtig zur Sache. Und dann verlierst du wieder 1:3 und hast jetzt 26 Gegentore in den letzten sechs Auswärtsspielen kassiert. Das ist echt verrückt."

Schommers hat noch Hoffnung

Trainer Boris Schommers fand hingegen deutliche Worte für seine erneut enttäuschenden Schützlinge. "Wir haben heute zum wiederholten Mal ein Spiel in den ersten 20 Minuten verloren. Das ist uns letzte Woche schon passiert. Wenn die Mannschaft nicht versteht, dass sie ab der ersten Minute diese Leidenschaft zeigen muss, dann kannst du so ein Spiel nicht gewinnen."

Für den viermaligen deutschen Meister wird die Situation immer kritischer. Seit seinem Amtsantritt Mitte September ist es Schommers in keinem Bereich gelungen, die Mannschaft auf Kurs zu bringen. Auf individuelle Fehler reagierte der 40-Jährige meist mit personellen Wechseln - ohne Erfolg. Die Mannschaft hat die Spiel-Idee des Coaches nicht verinnerlicht.

Kraus ist die Tabelle "scheißegal"

Innenverteidiger Kevin Kraus warnte vor zu viel Pessimismus: "Wir sollten uns jetzt nicht gegenseitig niedermachen", meinte der 27-Jährige. "Positiv bleiben, uns nicht gegenseitig zerfetzen. Das ist ganz, ganz wichtig und nach vorne blicken." Am Tabellenstand hat Kraus derzeit kein Interesse: "Ich will, dass wir am Mittwoch und am Wochenende zweimal gewinnen, alles andere ist mir jetzt erstmal scheißegal."

Am Mittwoch müssen die Roten Teufel im DFB-Pokal gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg antreten, ehe am kommenden Samstag das nächste Liga-Schlüsselspiel gegen die Würzburger Kickers ansteht. Der Druck wird also nicht geringer. "Das prasselt jetzt alles auf die Mannschaft ein", sagt Schommers. "Wir müssen dafür sorgen, dass sie ein anderes Gesicht zeigt."