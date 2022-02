Spektakel im Topspiel: FCK und Magdeburg spielen unentschieden

per Mail teilen

Zwei Elfmeter, vier Tore, eine Rote Karte: Der 1. FC Kaiserslautern hat in einem turbulenten Spitzenspiel gegen Tabellenführer 1. FC Magdeburg einen Punkt geholt.

Es war die Partie des zweitplatzierten 1. FC Kaiserslautern gegen den Tabellenführer Magdeburg. Die beste Defensive traf auf die beste Offensive in der 3. Liga. Ein Spiel also, das viel versprochen hatte - und den 10.000 Fans auf dem Betzenberg (12.02.) viel bot. Am Ende einer spektakulären Begegnung trennten sich beide Teams 2:2 (0:1).

FCK mit der ersten Großchance

Die erste kuriose Szene sahen die Fans in der sechsten Minute: Nach einem Freistoß des FCK aus dem Halbfeld, bei dem die Magdeburger auf Abseits spielten, standen plötzlich mehrere Spieler der Roten Teufel frei vor dem Tor. Philipp Hercher legte sich den Ball zu weit vor, verpasste dadurch das Abspiel und Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann konnte klären.

FCK-Stürmer Boyd braucht etwas zu lange, Magdeburg trifft

Lautern spielte gefährlicher nach vorne. Nach rund 20 Minuten lief Terrence Boyd nach einem Steilpass aufs Tor zu, brauchte aber zu lange und wurde von Alexander Bittroff, als er zum Schuss ausholte, fair abgegrätscht. Den Magdeburgern, die mit 55 Toren (vor der Partie) die beste Offensive der 3. Liga stellen, fiel gegen die stärkste Defensive - der FCK hat 13 Gegentore (vor dem Spiel) kassiert - zunächst wenig ein.

Etwas überraschend ging Magdeburg dann in Führung: Ito setzte sich auf der linken Seite durch, zog in den Strafraum, wo er in den Rücken der FCK-Abwehr auf Sirlord Conteh ablegte, der zum 1:0 einschob (32. Minute).

Zwei Elfmeter nach der Halbzeit

Der FCK kam schwungvoll aus der Pause. Hercher traf in der 50. Minute mit einem akrobatischen Versuch den Pfosten. Boris Tomiak machte es kurz darauf besser: Aus kurzer Distanz drosch er den Ball nach einer Freistoßflanke von Hendrick Zuck ins Tor, es war sein fünfter Saisontreffer (52. Minute). Der Ausgleich hielt aber nur kurz. Quasi im Gegenzug verursachte Kaiserslauterns Kevin Kraus einen Elfmeter, den Magdeburgs Top-Scorer Baris Atik verwandelte (55.). Als wäre das nicht Spektakel genug, bekamen nur wenige Augenblicke später auch die Pfälzer einen Foulelfmeter zugesprochen. Marlon Ritter schoss allerdings in die Arme von Torhüter Reimann (55.).

Zuck mit dem Ausgleich für den FCK

Der FCK ließ sich davon allerdings nicht abbringen. Zuck glich in der 67. Minute aus. Boyd hatte sich zuvor im Strafraum um die eigene Achse gedreht und abgeschlossen. Keeper Reimann wehrte den Ball ab, Zuck war zur Stelle und schob ein. Auch in der Schlussviertelstunde hatten beide Teams noch Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Es blieb beim 2:2. Stattdessen gingen beide Teams kurz vor Schluss aufeinander los. Nach einem harten Foulspiel eines Magdeburgers auf der Höhe der Trainerbänke entwickelte sich eine Rudelbildung. Ein Betreuer der Magdeburger sah die Rote Karte.

Gedenkminute vor dem Spiel

Der FCK musste das Spitzenspiel ohne Daniel Hanslik und Alexander Winkler bestreiten. Das Duo fiel krankheitsbedingt aus. Vor der Partie hatten beide Teams den beiden in Kusel getöteten Polizisten sowie der verstorbenen FCK-Legende Ronnie Hellström gedacht.