Nach der 0:1-Niederlage beim SV Meppen scheint die Saisonanfangs-Euphorie beim 1. FC Kaiserslautern verflogen. Trainer Marco Antwerpen kritisiert seine Spieler deutlich und fordert eine andere Einstellung.

Die Partie war gerade erst vorbei, da rief FCK-Trainer Marco Antwerpen seine Spieler zusammen, ließ sie einen Kreis bilden, stellte sich in dessen Mitte und hielt eine Ansprache, deren Tenor allein schon an Antwerpens Körpersprache abzulesen war. Sein Kopf errötete sich, seine Halsschlagadern schwollen an, sein Blick war durchdringend. Antwerpen schrie, die Spieler schwiegen.

Antwerpen kritisiert die Einstellung einiger Spieler

Später erklärte er gegenüber Magenta TV, was er der Mannschaft mit seiner emotionalen Rede mitgeben wollte: "Dass man sich einfach mehr wehren muss im Fußball. Wenn man 0:1 hinten liegt, dann musst du immer noch die Dinge umsetzen, die wir im Vorfeld besprochen haben. Da sind einige Spieler dabei gewesen, die es nicht machen." Gerade in der zweiten Halbzeit müsse man "den einen oder anderen Spieler hinterfragen, weil es mit der notwendigen Einstellung nicht funktioniert hat".

Diese Spieler, deren Namen Antwerpen nicht nannte, müssten sich etwa an Felix Götze ein Vorbild nehmen. Dieser habe das Spiel angenommen, sei die ganze Zeit unterwegs gewesen. "Ich glaube, vielleicht sollte sich der eine oder andere Spieler das einfach mal anschauen, wie er hier agiert, wie er in jeder Trainingseinheit agiert, und dies vielleicht mal als Orientierung nehmen."

FCK noch ohne Saisontor

Dabei hatte der FCK beim 0:1 in Meppen gut ins Spiel gefunden, aber wie schon beim 0:0 gegen Braunschweig im ersten Saisonspiel zu viele Chancen vergeben. Nicolás Sessas Schuss in der siebten Minute war zu unplatziert, Daniel Hanslik traf mit seinem Kopfball die Latte, Mike Wunderlich schoss aus elf Metern übers Tor. "Vielleicht trainiert man es mal nicht mehr. Wir haben es reichlich trainiert diese Woche. Vielleicht sagen wir dann einfach mal, es gibt dann halt kein Torschuss-Training, sondern dann muss man sich halt solche Situationen im Spiel letztendlich erarbeiten", sagte Antwerpen verärgert.

Der angesprochen Götze ergänzte: "Es wäre wichtig gewesen, am Anfang ein Tor zu schießen, denn wir hatten unsere Chancen. So läufst du wieder nur hinterher." Kurz vor der Pause gerieten die Lauterer in Rückstand, im zweiten Durchgang gelang es ihnen kaum noch, große Chancen herauszuspielen. "Im Endeffekt würde ich jetzt nicht sagen, dass das hier unverdient ist", sagte Götze.

Etwas zuversichtlicher als sein Trainer sagte der 23-Jährige aber: "Dafür gehen nächste Woche ein, zwei Dinger rein. Und dann sieht es wieder ganz anders aus." Der FCK trifft am 9. August im DFB-Pokal im Fritz-Walter-Stadion auf Borussia Mönchengladbach (live in der ARD-Sportschau ab 20:15 Uhr). Eine gute Chance, den missglückten Saisonstart vergessen zu lassen.