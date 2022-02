FCK siegt dank Ritters Sololauf gegen Verl

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat am 28. Spieltag der 3. Liga den abstiegsbedrohten SC Verl geschlagen und damit seine Ambitionen im Aufstiegsrennen unterstrichen.

Vor 17.821 Zuschauern auf dem Betzenberg (26.02.) entwickelte sich ein munteres und vor allem im ersten Durchgang auch ausgeglichenes Spiel. Ungeachtet dessen, dass beide Teams vor diesem Spieltag 22 Punkte trennten. Nach der Pause drängte der FCK zunehmend auf einen Heimsieg. In der 77. Minute, beim Spielstand von 1:1, eroberte Marlon Ritter den Ball, führte ihn über das halbe Spielfeld und schloss mit einem Flachschuss zum 2:1 (1:1)-Siegtreffer für die Roten Teufel ab.

Putaro bringt Verl gegen den FCK in Führung

Der FCK musste auf Abwehrmann Boris Tomiak (Gelbsperre) und Stürmer Terrence Boyd (Corona) verzichten. Hendrick Zuck vergab die erste große Chance für die Pfälzer. Angespielt von Mike Wunderlich schoss er in der 8. Minute aus rund elf Metern rechts am Tor vorbei. Verl, als Drittletzter angereist, wirkte defensiv zunächst wacklig, nutzte dann aber in der Offensive die erste Möglichkeit zur Führung. Leandro Putaro (14.) ließ Felix Götze im Strafraum stehen und zog aus spitzem Winkel zum 1:0 ab. Götze verpasste kurz darauf den Ausgleich, als er nach einer Ecke zum Kopfball kam.

Winkler gleicht für den FCK aus

Der FCK bestimmte die Partie, aber auch die Gäste aus Nordrhein-Westfalen kamen zu ihren Möglichkeiten. Kasim Rabihic hatte freistehend im Sechzehner die Chance auf das 2:0, aber FCK-Torhüter Matheo Raab parierte seinen Schuss. In der 37. Minute glichen die Roten Teufel dann aus: Alexander Winkler köpfte nach einer Ecke das 1:1.

FCK drängt auf den Sieg, Ritters Sololauf führt zum 2:1

Die Roten Teufel begannen die zweite Hälfte schwungvoll und kombinierten sich immer wieder vor das Tor der Verler. Nach einem Zuspiel von Philipp Hercher hatte erneut Götze die Großchance zur Führung, scheiterte aber mit seinem Schuss aus kurzer Distanz an Torhüter Niclas Thiede (56. Minute). Götze hatte auch die nächste Gelegenheit der Roten Teufel, die er aber ebenfalls vergab. Sein Schuss aus aussichtsreicher Position rechts im Strafraum flog am Tor vorbei. Ein Treffer eine Viertelstunde vor dem Ende zählte nicht, weil Muhammed Kiprit bei seinem Abschluss im Abseits gestanden hatte. In der 77. Minute war es dann soweit: Der FCK erzielte durch Marlon Ritter das verdiente 2:1. Die Gäste waren inzwischen deutlich unterlegen, konnten im Vergleich zum ersten Durchgang nur noch selten eigene Akzente setzen und hatten dem Führungstreffer der Pfälzer nichts mehr entgegenzusetzen.

Lautern am kommenden Wochenende gegen Osnabrück

Der FCK hat damit 50 Punkte und bleibt Tabellenzweiter hinter Magdeburg (64 Punkte) und vor Eintracht Braunschweig (48 Punkte). Am kommenden Samstag (05.03., 14 Uhr, im Livestream bei swr.de/sport) spielt der Klub beim VfL Osnabrück.