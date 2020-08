Der Oberliga-Aufsteiger träumt vom DFB Pokal, der Drittligist hat Angst vor der Blamage. Mit Spannung erwartet, das Landespokalfinale im Südwesten.

"Es war letzte Woche knapp und wir wollen alles dafür tun, damit es im Finale besser läuft", erinnert sich FCK Coach Boris Schommers nur ungern auf den schwachen Autritt im Halbfinale gegen den Sechstligisten SV Morlautern. Wobei er sofort anfügt, dass es gegen den Oberliga-Aufsteiger SV Alemannia Waldalgesheim ein ähnliches Spiel werden könnte. Allerdings sei man in der Vorbereitung eine Woche weiter und deshalb nimmt der 1. FC Kaiserslautern, so Schommers, die Favoritenrolle auch gerne an: "Wir wollen das Finale gewinnen und in die erste DFB-Pokalrunde einziehen".

Live ab 16:45 Uhr: FCK - Waldalgesheim

Dort wartet mit dem Zweitligisten Jahn Regensburg ein durchaus bezwingbarer Gegner. Die Einnahmen könnte der krisengeschüttelte Traditionsklub auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Ähnlich wie im Vorjahr, als nach Siegen über Mainz und Nürnberg erst im Achtelfinale Schluss war. Im aktuellen Verbandspokalfinale fehlen bei den Roten Teufeln die angeschlagenen Kühlwetter, Zuck und Skarlatidis. Rückkehrer Elias Huth - er war an den FSV Zwickau ausgeliehen - ist dagegen spielberechtigt und wird nach Aussage von Trainer Schommers auch in der Startelf stehen.

Programm-Tipp Der SWR überträgt das Südwestpokal-Finale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Alemannia Waldalgesheim am Samstag, 22. August, ab 16:45 Uhr, in voller Länge im Livestream und auf dem SWR Sport-Youtube-Kanal zum Mitdiskutieren. Das Erste zeigt darüber hinaus alle Pokal-Endspiele am "Finaltag der Amateure" ab 14:30 Uhr in der Konferenz.

Bonusspiel für Waldalgesheim

Ganz so einfach werden es die Waldalgesheimer dem nicht mehr ganz so großen FCK nicht machen. Der Oberligaaufsteiger aus der Nähe von Bingen geht auf jeden Fall selbstbewusst in die Partie im Pirmasenser Stadion auf der Husterhöhe. "Wir sind sehr entspannt und die Jungs haben richtig Bock", sieht Trainer Aydin Ay sein Team im Interview mit SWR Sport keineswegs chancenlos. "Sollte Lautern ein paar Prozent liegen lassen, werden wir das versuchen zu nutzen", sagt der ehemalige Regionalliga-Spieler von Eintracht Trier und Ludwigshafen-Oggersheim.

Waldalgesheim hofft auf den Coup gegen den FCK

Für Waldalgesheim wäre es, sollte die Überraschung gelingen, der zweite Verbandspokalsieg. Vor sechs Jahren zog man schon einmal in die erste DFB-Pokalrunde ein, war hier beim 0:6 gegen Bayer Leverkusen chancenlos.