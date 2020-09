Der 1. FC Heidenheim muss sich nach einer deutlichen Niederlage bei Werder Bremen aus dem DFB-Pokal verabschieden. Das Team von Trainer Frank Schmidt hat insbesondere die Anfangsphase verschlafen.

Der 1. FC Heidenheim wurde bei der 1:4-Niederlage im DFB-Pokalspiel beim SV Werder Bremen geradezu überrannt. Nach 18 Minuten stand es bereits 0:3. Die Tore von Milot Rashica (6.), Leonardo Bittencourt (11.) und Davy Klaassen (18.) sorgten für die schnelle Entscheidung. Nach Marco Friedls Treffer (41.) drohte das Spiel sogar in einem Debakel zu enden. Allerdings gelang FCH-Kapitän Marc Schnatterer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch der Ehrentreffer (45., Handelfmeter).

In der zweiten Halbzeit verwalteten die Bremer den Vorsprung und erspielten sich nur noch gelegentlich Chancen. Michael Lang traf mit dem Kopf nur die Latte (48.). So blieb es jedoch bei der 1:4-Niederlage, die das Team von Trainer Frank Schmidt vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Samstag in Aue schnell abhaken muss.