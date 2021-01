Ungewohntes Bild bei der Pressekonferenz des 1. FC Heidenheim: Co-Trainer Bernhard Raab vertrat Cheftrainer Frank Schmidt. Der liegt seit Dienstag im Krankenhaus. Raab wird das Team am Sonntag beim Spiel in Aue betreuen.

Der Mann aus der zweiten Reihe ist plötzlich der Frontmann. Am Freitag sitzt der 54-jährige Bernhard Raab bei der Pressekonferenz des Fußball-Zweitligisten vor dem Mikrofon und beantwortet die Fragen der Medienvertreter. Eine für ihn ungewohnte Rolle, die der Co-Trainer in diesen Tagen bekleiden muss. Aber Cheftrainer Frank Schmidt liegt seit Dienstag im Krankenhaus. Der 46-Jährige, der die Heidenheimer seit über 13 Jahren trainiert und damit der mit Abstand dienstälteste Coach im deutschen Profifußball ist, wird stationär wegen einer Entzündung im Bauchraum behandelt.

Die Anspannung steigt

"Das ist eine außergewöhnliche Situation", sagt Raab, der am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Erzgebirge Aue anstelle seines Chefs auf der Trainerbank sitzen und das Team coachen wird. Er stünde mit Frank Schmidt "täglich in telefonischem Kontakt", berichtet er. "Wir sind uns einig, dass derjenige, der während der 90 Minuten an der Seitenlinie steht, die Entscheidungshoheit haben muss." Die Anspannung, die er vor Spielen verspüre, werde "in der ersten Reihe noch einmal ein bisschen mehr sein und ist für mich vielleicht etwas ungewohnt", erklärt der einstige Bundesliga-Profi des Karlsruher SC. "Trotzdem ist das nichts gänzlich Neues für mich."

Raab: "Hartes Stück Arbeit"

Verzichten muss das Team von der Brenz auf Oliver Hüsing (Aufbautraining nach Sprunggelenks-Operation), Denis Burnic (Muskelbündelriss) und Diant Ramaj. Zudem wurde Denis Thomalla von einer Erkältung ausgebremst, Marnon Busch und Patrick Mainka hatten Muskelprobleme. Gegen eine "eine absolut stabile Mannschaft, die vor allem zu Hause aggressiv auftritt, früh presst und den Gegner zu Fehlern zwingen will", werde das "wie immer in Aue ein hartes Stück Arbeit für uns", sagte Raab. Frank Schmidt wird am Sonntag seinem Assistenten aus dem Krankenstand beide Daumen drücken.