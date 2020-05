Der 1. FC Heidenheim muss zum Wiederbeginn der 2. Bundesliga beim VfL Bochum antreten. Die Anreise erfolgt in fünf Kleinbussen.

Pressekonferenzen finden im Profifußball in diesen Tagen meist online statt, als Telefon- oder Videokonferenz. So haben es auch die Südwestvereine der 1. und 2. Liga vor dem kommenden Spieltag gehandhabt. Einzige Ausnahme: Der 1. FC Heidenheim. Der Zweitligist von der Ostalb hat vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum eine kleine Schar Journalisten zur Pressekonferenz vor Ort geladen. Dafür hat der Verein besondere Vorkehrungen getroffen.

Dauer 0:40 min Hygiene-Konzept bei Pressekonferenzen Der 1. FC Heidenheim hat vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum eine kleine Schar Journalisten zur Pressekonferenz vor Ort geladen. Dafür hat der Verein besondere Vorkehrungen getroffen.

Heidenheim freut sich auf den Re-Start

Zunächst einmal mussten sich alle Journalisten namentlich anmelden. Vor dem Betreten des Presseraums hieß es dann: "Bitte die Hände desinfizieren" und "nur mit Maske". Jeder Teilnehmer bekam anschließend einen festen Platz zugewiesen. Frank Schmidt konnte sich beim Anblick der maskierten Journalisten ein Schmunzeln nicht verkneifen. Der Trainer des 1. FC Heidenheim ist vor dem Re-Start der 2. Bundesliga guter Dinge: "Die Stimmung ist sehr gut. Wir haben immer vom Tag X gesprochen. Der kommt jetzt am Samstag. Wir sind Fußballer mit Leib und Seele und wir freuen uns drauf."

Dauer 1:13 min Heidenheim ist auf Geisterspiele vorbereitet Der 1. FC Heidenheim muss zum Re-Start der 2. Bundesliga beim VfL Bochum antreten - vor leeren Rängen. Trainer Frank Schmidt hat jedoch keine Angst vor Geisterspielen.

Unsicherheit spürt Schmidt nicht, weder bei seinem Team noch bei sich selbst: "Ich habe im Leben früh gelernt, nicht zu viel Angst zu haben." Er habe Vertrauen in die Vorgaben der Politik und der Medizin, sagt der 46-jährige Heidenheimer. In seinem Umfeld habe es kein einziges Mal irgendwelche Bedenken gegeben, so Schmidt. "Aber jeder geht damit anders um, und das ist auch gut so. Jeder muss seinen Weg finden."

TV-Tipp: SWR Sport am Sonntagabend ab 21:45 Uhr Ausführliche Berichte über den Re-Start im Profifußball sehen Sie am Sonntagabend ab 21:45 Uhr in der TV-Sendung "SWR Sport in BW". Darin berichten wir über die Geisterspiel-Premieren der TSG Hoffenheim und des SC Freiburg in der Bundesliga. Außerdem zeigen wir den Neuanfang in der 2. Bundesliga, unter anderem mit den Spielen des VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim. Ebenfalls thematisiert wird die Situation rund um den Karlsruher SC nach dem Rücktritt von Präsident Ingo Wellenreuther. Studiogast ist Tom Bartels, der am Samstag für die Sportschau beim Revierderby Dortmund - Schalke im Einsatz ist. Moderation: Michael Antwerpes.

"Wie in der Jugend"

Der 1. FC Heidenheim, aktuell Tabellenvierter der 2. Liga, trifft am Samstag (13:00 Uhr) auf den Tabellenfünfzehnten VfL Bochum. Die Anreise am Tag davor erfolgt aus Infektionsschutzgründen mit fünf Kleinbussen. "Das wird ein bisschen anders", sagt Schmidt und schmunzelt: "Zurück in die Vergangenheit. Wie in der Jugend."