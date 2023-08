"Fantastisches Signal": Umworbener Tim Kleindienst verlängert in Heidenheim

per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim freut sich einen Tag vor der Bundesliga-Premiere des Klubs über die Vertragsverlängerung von Tim Kleindienst.

Tim Kleindienst hat seinen Vertrag beim 1. FC Heidenheim bis 2027 verlängert, der alte Kontrakt hatte noch eine Laufzeit bis 2025. Der Angreifer hatte mit 25 Saisontoren großen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga und will trotz des Interesses anderer Vereine den Weg mit dem FCH weitergehen.

"Ich habe immer betont, wie wohl ich mich beim FCH und in Heidenheim stets gefühlt habe und nach wie vor fühle. Diese Konstellation passt einfach, umso mehr freue ich mich über diese Vertragsverlängerung", sagte Kleindienst.

Für den Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald ist die Verlängerung "ein fantastisches Signal", das den Spirit beim FCH unterstreicht. "Die Tatsache, dass Tim, der auf Grund seiner herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison natürlich großes Interesse anderer Vereine geweckt hat, seinen Vertrag vorzeitig bei uns verlängert, unterstreicht das nochmals zusätzlich."

Kleindienst wird in Heidenheim glücklich

Kleindienst stand in der Saison 2016/2017 erstmals im Aufgebot des FCH, damals wurde der Angreifer vom SC Freiburg ausgeliehen. Drei Jahre später kehrte er für eine Saison nach Heidenheim zurück, bevor er nach den Relegationsspielen gegen Werder Bremen nach Belgien zu KAA Gent wechselte. Seit 2021 stürmt Kleindienst nun wieder für den FCH und hat sich in den letzten Jahren zu einem der treffsichersten deutschen Mittelstürmer entwickelt.