Die Bundesliga wird weiterhin pausieren, anfang Mai soll es dann wieder Geisterspiele geben. Tim Kleindienst ist derzeit auch im Homeoffice und spricht mit SWR Sport über die Zeit zu Hause und die Zukunft.

Beim 1. FC Heidenheim wird, wie es die Zeiten verlangen und auch die DFL empfiehlt, individuell zuhause trainiert.Tim Kleindienst hat sich notgedrungen damit arrangiert. Mit einem intensiven Trainingsplan wird derzeit trainiert, und im Kopf hält sich Kleindienst auch "frisch". "Wir müssen einfach hoffen und wünschen, dass es demnächst wieder weitergehen kann und wird", so Kleindienst im Gespräch mit SWR Sport.

Seit Dienstag ist zumindest klar, dass bis mindestens zum 30. April nicht gespielt wird. Stellt sich die Frage, was ein Fußballprofi an seiner Arbeit am meisten vermisst: die Kollegen, den Geruch von frisch gemähtem Gras oder die Stadionatmosphäre? "Man vermisst einfach alles im Moment: Die Kollegen, das Training, die Fußballspiele", so Kleindienst. Er vermisse auch die ihm zujubelnden Fans, wenn man ein Tor schieße im Stadion.

Um einen etwaigen Lagerkoller zu vermeiden ist Tim Kleindienst über die diversen multimedialen Kanäle recht rege mit der Außenwelt verbunden: "Wir sind viel in Kontakt mit den Mitspielern und dem Trainerstab. Aber auch vordergründig die Familie, weil es auch um die Gesundheit geht. Man ist leider sehr weit voneinander entfernt."

In allerbester Ordnung – rein sportlich betrachtet – verlief für den 24-jährigen Stürmer die bisherige Saison. In bislang 19 Spielen für die Heidenheimer hat er zwölfmal getroffen. Da mag er sich eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen, dass in diesem Jahr vielleicht gar nicht mehr gespielt wird.

Das ursprünglich geplante Saisonende am 16. Mai ist längst nicht mehr zu halten. Ob der Spielbetrieb im Mai fortgesetzt werden kann, ist derzeit völlig offen. Wenn überhaupt, dann werden die verbleibenden Partien wohl als Geisterspiele ausgetragen werden. Wenn Politik und die Gesundheitsämter zustimmen.