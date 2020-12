per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim hat das Südwest-Duell gegen den SV Sandhausen mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer im Hardtwaldstadion erzielte Tim Kleindienst.

Der 1. FC Heidenheim hat sich im Kampf um Relegationsplatz drei in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann am 21. Spieltag beim SV Sandhausen 1:0 (1:0) und verkürzte als Tabellenvierter den Rückstand auf den drittplatzierten VfB Stuttgart vorerst auf einen Zähler.

Tim Kleindienst (16.) sorgte mit seinem achten Saisontreffer für Heidenheims ersten Sieg nach der Winterpause und für Sandhausens erste Heimniederlage seit dem zweiten Spieltag. Der SVS, der in der laufenden Saison zuvor nur gegen Osnabrück am 2. August (0:1) am heimischen Hardtwald verloren hatte, hat aber noch ein Polster von sieben Punkten auf Relegationsrang 16.

Heidenheim trifft zum ersten Mal in 2020

Vor 4.726 Zuschauern schloss Kleindienst einen starken Konter der Gäste zur Führung ab. Es war das erste Tor der Heidenheimer nach dem Jahreswechsel, zuvor hatte es ein 0:3 beim VfB Stuttgart und ein 0:0 gegen Schlusslicht Dresden gegeben. Sandhausen wehrte sich nach Kräften gegen die drohende Heimpleite, ließ aber in einem Spiel mit nur wenigen sehenswerten Szenen die nötige Durchschlagskraft vermissen.

"Wir gehen als absolut verdienter Sieger vom Platz", so FCH-Trainer Frank Schmidt nach der Partie. Von Rechenspielen um die Aufstiegsplätze wollte der Trainer des Tabellenvierten aber nichts wissen: "Ich bin schon ein paar Jahre dabei. Ich habe keine Lust auf diese Rechnereien und Spielereien, es ist immer das Gleiche. Verlierst Du, heißt es, dass es nicht nach oben reicht - dann gewinnst Du und Du bist auf einmal wieder ganz dick dabei", so Schmidt. Man wolle so gut wie möglich abschließen, erklärte Schmidt: "Daran hat sich vom ersten Spieltag nichts geändert."