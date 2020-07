Der 1. FC Heidenheim hat sich im Relegations-Hinspiel teuer verkauft und ein 0:0 bei Werder Bremen erkämpft. Mit einem Sieg im Rückspiel könnte der FCH zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Fußball-Bundesliga aufsteigen.

Mit einer sehr konzentrierten Leistung hat sich der 1. FC Heidenheim im Hinspiel der Relegation gegen Werder Bremen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet. In einer umkämpften, aber an Torszenen armen Partie, sicherte sich das Team von Trainer Frank Schmidt ein 0:0-Unentschieden. Die Ausgangslage ist damit klar: Gewinnt Heidenheim das Rückspiel am Montag (20:30 Uhr), steigt der Zweitliga-Dritte der abgelaufenen Saison in die Bundesliga auf. Endet das Rückspiel nach 90 Minuten ebenfalls 0:0, gibt es eine Verlängerung. Bei einem Unentschieden mit Toren auf beiden Seiten würde Bremen die Klasse halten.

Sessa und Multhaup in der Startelf

Heidenheims Trainer Frank Schmidt setzte etwas überraschend auf Kevin Sessa (bislang 14 Liga-Spielminuten in dieser Saison) und Maurice Multhaup (28 Spielminuten im Monat Juni) in der Startelf. Auf der Bank nahmen unter anderem Marc Schnatterer und Robert Leipertz Platz.

Der 1. FC Heidenheim präsentierte sich in der Anfangsphase des Relegations-Hinspiels mutig, bis auf einen Fernschuss von Kevin Sessa (10.) sprang jedoch keine nennenswerte Torchance heraus. Werder Bremen hatte zwar mehr Ballbesitz, gegen die aufmerksame Heidenheimer Abwehr fand der Bundesliga-Sechzehnte aber kaum Lösungen. Nach 24 Minuten hatte der Gast aus Heidenheim die bis dahin beste Chance der Partie, den Schuss von Tim Kleindienst parierte Werder-Keeper Jiri Pavlenka mit einiger Mühe.

Schiedsrichter Zwayer zeigt nicht auf den Punkt

Nur wenige Minuten später wurde es laut im Stadion. Sebastian Griesbeck sprang der Ball vom eigenen Oberschenkel an den Arm – die Bremer Spieler forderten einen Strafstoß. Doch zum einen fand die Aktion kurz vor der Strafraumgrenze statt, zum anderen legte sich Schiedsrichter Felix Zwayer schnell fest und ließ zurecht weiterspielen. Maurice Multhaup hatte nach einer halben Stunde eine weitere gute Schussmöglichkeit, dem Heidenheimer rutschte der Ball aus halbrechter Position über den Fuß und verfehlte das Bremer Tor am Ende deutlich. Torlos ging es in die Pause.

Wolkenbruch über dem Bremer Stadion

Werder-Trainer Florian Kohfeldt im Bremer Starkregen Imago gumzmedia/nordphoto

Auch nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams ein umkämpftes Spiel, ohne die ganz großen Torchancen herauszuspielen. Ein Fernschuss von Tim Kleindienst blieb für lange Zeit die einzige Torannäherung (56.). Zudem setzte immer stärker werdender Regen ein, der flüssige Kombinationen erschwerte. So mussten Standardsituationen für gefährliche Aktionen herhalten, der Freistoß von Milot Rashica (65.) verfehlte das Tor aber deutlich.

Das Spiel plätscherte im wahrsten Sinne vor sich hin. Der Kopfball von Werder-Stürmer Yuya Osako (78.) und der Schuss von Niklas Dorsch (79.), die beide ihr Ziel verfehlten, sorgten für ein wenig Aufregung in einem ansonsten durch Zweikämpfe geprägten Spiel. Auch der eingewechselte Bremer Fin Bartels versuchte es nochmal mit einem Aufsetzer, den FCH-Keeper Kevin Müller ohne Mühe parierte.

Werder-Kapitän Moisander fliegt, Beermann verpasst den Lucky Punch

Kurz vor dem Spielende flog Bremens Kapitän Niklas Moisander wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz (87.) und fehlt damit im Rückspiel am Montag. Kurz danach ließ Heidenheims Torhüter Müller einen ungefährlichen Ball aus den Fingern rutschen, Bremen konnte dies jedoch nicht nutzen.

Und beinahe hätte sich der 1. FC Heidenheim eine noch bessere Ausgangsposition verschafft, doch Timo Beermann setzte einen Kopfball in der Nachspielzeit knapp neben das Bremer Tor. Es blieb beim 0:0.