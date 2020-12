Nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage in der 2. Bundesliga ging der 1. FC Heidenheim am Freitagabend erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Der FCH unterlag 0:3 beim VfL Bochum.

14 Punkte aus 6 Partien - das war die Ausbeute des 1. FC Heidenheim vor dem Auftritt am Freitag beim VfL Bochum. Nun ist die positive Serie gerissen, die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt verlor in Bochum mit 0:3 (0:2).

Für das erste Highlight der Partie sorgte Bochums Danny Blum. Der ehemalige Sandhäuser nahm in der 17. Minute aus rund 25 Metern Maß und traf zum 1:0 - der Ball prallte krachend vom rechten Innenpfosten ins Tor. Es war der erste Gegentreffer für Heidenheim, nachdem der FCH zuvor 352 Minuten in der 2. Bundesliga den eigenen Kasten sauber hielt. Bochum kontrollierte das Spiel in der Anfangsphase und erhöhte nach einer guten halben Stunde auf 2:0. Gerrit Holtmann flankte von der linken Seite inden Strafraum, FCH-Keeper Kevin Müller kam nicht an den Ball heran und so drückte Simon Zoller den Ball unbedrängt per Volley ins leere Tor (33.).

Kühlwetter an die Latte

Frank Schmidt brachte nach der Pause Marc Schnatterer und Tobias Mohr neu in die Partie, und die Umstellung schien zu fruchten. Heidenheim agierte nun offensiver und hatte in der 51. Minute die große Chance zum Anschlusstreffer, doch Christian Kühlwetter traf mit seinem Schuss aus rund fünf Metern nur die Unterkante der Latte.

Weitere zwingende Torchancen für den FCH blieben allerdings aus, der Kopfball von Oliver Hüsing (58.) und der Fernschuss von Mohr (73.) konnten lediglich als Torannäherung gewertet werden.

Mohr trifft ebenfalls die Latte

Heidenheim bemühte sich und wäre durch Mohr fast zum Anschlusstreffer gekommen, sein abgefälschter Schuss klatschte aber wie bei Kühlwetter zuvor an den Querbalken (77.). Heidenheim sollte an diesem Abend ohne eigenen Treffer bleiben, dafür durfte Bochum nochmal jubeln. Thomas Eisfeld versenkte einen direkten Freistoß in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand.