Von "Mega stolz" bis "Der Kampfgeist war der Hammer" – die Euphorie bei den Heidenheimer Fans ist groß nach dem Relegations-Hinspiel des FCH in Bremen.

Der Aufstieg in die Bundesliga ist für den 1. FC Heidenheim zum Greifen nah. Dieser Eindruck ist nicht nur dem Auftritt der Heidenheimer Mannschaft beim 0:0 im Relegations-Hinspiel bei Werder Bremen geschuldet, auch die Stimmung bei den FCH-Fans nach dem Spiel ist ansteckend.

Ein Scheitern im Rückspiel: Für die Fans des 1. FC Heidenheim undenkbar. "Am Montag rocken wir das. Wir steigen auf in die 1. Liga", ruft eine FCH-Anhängerin jubelnd. Und auch der ehemalige FCH-Profi Andreas Spann zeigt sich zuversichtlich: "Was sie gut gemacht haben, sie haben 0:0 gespielt, sie haben kein Gegentor bekommen. Und sie haben eine Riesen-Chance auf den Aufstieg."

Das sind die Reaktionen der Heidenheimer Fans vom Donnerstagabend nach dem Hinspiel in der Relegation: