In neuer Funktion: Marc Schnatterer kehrt zum 1. FC Heidenheim zurück

Der frühere Kapitän Marc Schnatterer wird zum 1. FC Heidenheim zurückkehren und sich nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn um den Nachwuchs des Zweitligisten kümmern.

Schnatterer wird von Juli an als zusätzlicher Co-Trainer der U19 des FCH arbeiten. Außerdem wird er als Spezialcoach für die Offensive im Leistungsbereich zuständig sein, wie der FCH mitteilte. Darüber hinaus soll Schnatterer künftig repräsentative Aufgaben bei öffentlichen Terminen und Veranstaltungen des FCH übernehmen.

Zweite Heimat für Schnatterer

Erst am vergangenen Wochenende hatte Schnatterer, der aktuell noch für den Drittligisten SV Waldhof Mannheim spielt, verkündet, seine Karriere zu beenden. "Ich habe nie ein Geheimnis darum gemacht, dass der FCH und die Stadt Heidenheim in meinen bisherigen 13 Jahren dort zu meiner zweiten Heimat geworden sind", sagte der 37 Jahre alte Schnatterer.

"An dieser besonderen Identifikation hat sich auch in meinen letzten beiden Spielzeiten als Profi beim SV Waldhof nichts geändert. Im Gegenteil: Der Kontakt zu den FCH-Verantwortlichen ist nie abgerissen."

Heidenheim scheitert knapp am Bundesliga-Aufstieg

Bevor er im Sommer 2021 nach Mannheim gewechselt war, hatte Schnatterer beim FCH als Offensivspieler Kultstatus erlangt. Mit dem Verein von der Schwäbischen Alb stieg er von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga auf - und hätte mit ihm 2020 sogar fast den Sprung in die Bundesliga geschafft.

Heidenheim scheiterte damals jedoch in der Relegation an Werder Bremen. Für den FCH bestritt Schnatterer 224 Zweitliga-Partien, in denen er 48 Tore erzielte.