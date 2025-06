So bereitet sich der 1.FC Heidenheim auf die neue Saison vor

Nach der erfolgreichen Relegation gegen die SV Elversberg gehen die Planungen beim 1.FC Heidenheim schon wieder weiter. Der Sommerfahrplan steht bereits in großen Teilen, auch die Kaderzusammenstellung hat längst begonnen.

Frank Schmidt fand wieder einmal klare Worte: "Ich bin mausekaputt", sagte Heidenheims Cheftrainer nach dem 2:1-Last-Minute-Sieg letzten Montag in der Bundesliga-Relegation in Elversberg, "ich brauche Urlaub, mich braucht ab jetzt auch niemand mehr anzurufen...". Der monatelange Abstiegskampf hat Spuren hinterlassen und viel Kraft gekostet. Frank Schmidt, sein Trainerteam und seine Spieler sind auf Tauchstation und seit dieser Woche in den wohlverdienten Ferien entschwunden.

Der Sommerfahrplan steht in großen Teilen

Das heißt also absolute Ruhe auf dem Schlossberg? Ja, aber nur auf den Trainingsplätzen. Hinter den Kulissen wird weiter fleißig gewerkelt und die Weichen für eine möglichst erfolgreiche dritte Bundesligasaison gestellt. Seit diesem Sonntag steht der Sommerfahrplan des FCH in großen Teilen fest: Am 1. Juli trifft sich die Mannschaft wieder in Heidenheim, die Profis starten danach an den ersten drei Tagen auf dem Schlossberg zunächst mit der Leistungsdiagnostik, sportärztlichen Untersuchungen und Fotoshootings.

Erstes Trainingslager wieder in Südtirol

Die erste öffentliche Trainingseinheit ist für Samstag, 5. Juli (16 Uhr im Walter-Birkhold-Jugendstadion), angesetzt. Am 6. und 9. Juli stehen Testspiele gegen Amateurvereine aus der Region auf dem Programm, ehe es vom 11. bis 19. Juli einmal mehr nach Natz/Schabs ins erste Trainingslager nach Südtirol geht. In Natz/Schabs wird traditionell vor allem Wert auf Lauf- und Konditionsarbeit gelegt, der Schweiß der Jungs um Kapitän Patrick Mainka wird in Strömen fließen. Neben mehreren Freundschaftspartien ist für den 16. Juli auch ein Fanfest geplant.

Heidenheimer Saisoneröffnung am 9. August

Wie schon in den Vorjahren ist auch 2025 ein zweites Trainingscamp vom 30. Juli bis 3. August, voraussichtlich in Österreich in der Vorbereitung. Gut eine Woche nach der Rückkehr aus dem zweiten Trainingslager, ist am Samstag, 9. August, der traditionelle Max Liebhaber-Pokal zur FCH Saisoneröffnung geplant. Zwischen dem 15. und 18. August steht die erste Runde im DFB-Pokal an (Auslosung am 15. Juni), bevor eine Woche später der Startschuss für die neue Bundesliga-Saison fällt.

Vier Abgänge stehen bereits fest

Mit welchem Team der 1.FC Heidenheim dann in die Runde startet, ist bislang erst schemenhaft zu erkennen. Bereits verabschiedet wurden beim letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Bremen Ersatzkeeper Torhüter Vitus Eicher, Linksaußen Christopher Negele und Defensiv-"Oldie" Norman Theuerkauf (wird Jugendtrainer beim FCH). In der vergangenen Woche wurde auch klar, dass der Leihvertrag von Frans Krätzig mit dem FC Bayern vorzeitig aufgelöst wird. Der Linksverteidiger wechselt nach Salzburg.

Was wird aus Paul Wanner und Leo Scienza?

Unklar ist die Situation um die zweite Leihgabe der Bayern: Dem Vernehmen nach würde der FCH Top-Talent Paul Wanner nur zu gerne ein weiteres Jahr im Heidenheimer Trikot sehen, es gibt aber zunehmend Spekulationen um einen Wechsel zu einem größeren Klub. Auch der VfB Stuttgart soll unter den Interessenten für den filigranen Mittelfeldspieler sein. Anhaltende Gerüchte um eine vorzeitigen Vereinswechsel gibt es auch bei Leo Scienza. Dem "Relegations-Helden", noch bis 2027 unter Vertrag, werden Wechselgelüste nachgesagt, der Bundesliga-Rückkehrer Hamburger SV soll stark am Heidenheimer Brasilianer interessiert sein.

Interessante und wichtige Personalien, die sicherlich auch Trainer Frank Schmidt im dringend benötigten Urlaub beschäftigen dürften. Auszeit hin oder her...