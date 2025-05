Vor Relegations-Rückspiel: Heidenheims Coach Frank Schmidt erinnert an 2023

Für den 1. FC Heidenheim geht es im Rückspiel der Relegation bei der SV Elversberg um den Bundesliga-Verbleib. Trainer Frank Schmidt erinnert deshalb an 2023.

Coach Schmidt hofft im Relegations-Rückspiel bei der SV Elversberg auf mehr Effizienz - und setzt auf einen besonderen Motivationstrick. Er werde seine Mannschaft noch mal an den Last-Minute-Aufstieg vor zwei Jahren erinnern, kündigte der FCH-Trainer an.

Elversberg und Heidenheim kämpfen am Montag (26.05.,20:30 Uhr/Audiostream und Liveticker auf sportschau.de) um den letzten Startplatz für die kommende Saison der Bundesliga. Das Hinspiel am Donnerstag (22.05. war ein großes Spektakel und endete 2:2.

Frank Schmidt beschwört den Glauben

Im Mai 2023 gewannen die Heidenheimer mit 3:2 bei Jahn Regensburg. Durch zwei Tore in der Nachspielzeit sicherten die Schwaben sich damals den ersten Bundesliga-Aufstieg der Clubhistorie. "Das hat gezeigt, was im Fußball alles möglich ist", sagte Schmidt. Die Situation nun sei ähnlich. Wieder sei es das letzte Spiel der Saison. Wieder gehe es um alles. Seine Mannschaft müsse an sich glauben.

Er erwarte diesmal eine nicht ganz so chancenreiche Partie wie am Donnerstag, erklärte Schmidt. Gerade in der ersten Halbzeit hatte sein Team da viel liegen lassen und war mit 0:2 in Rückstand geraten. "Effektiver" und "konkreter" müsse es vor dem gegnerischen Tor agieren, forderte der 51-Jährige. Rund 1.600 Fans werden den FCH zum Entscheidungsspiel ins Saarland begleiten.