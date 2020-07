Der 1. FC Heidenheim kämpft ab 20.30 Uhr um den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte, Werder Bremen gegen den drohenden Super-GAU. Im Rückspiel der Relegation wird es spannend.

Um den letzten freien Platz in der Ersten Liga geht es zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim. Nach dem 0:0 im Hinspiel ist die Ausgangslage vor dem Rückspiel beim Dritten der Zweiten Liga an diesem Montag (20.30 Uhr/ SWR 1 BW und im Pay TV) völlig offen.

Werder Bremen beginnt sein Endspiel um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga ohne Stürmer Niclas Füllkrug. Der 27-Jährige sitzt etwas überraschend zunächst auf der Bank. Stattdessen lässt Trainer Florian Kohfeldt den US-Amerikaner Joshua Sargent von Beginn an auflaufen. Für den gesperrten Niklas Moisander rückt Marco Friedl in die Innenverteidigung, Ludwig Augustinsson läuft als linker Außenverteidiger auf. Die Heidenheimer starten mit ihrem Routinier Marc Schnatterer. Der Kapitän rückt für Maurice Multhaup in die erste Elf. Auch Kevin Sessa sitzt anders als im Hinspiel zunächst draußen. Stattdessen beginnt Robert Leipertz.

Werder zieht Mut daraus, dass dem Team von Trainer Florian Kohfeldt trotz der sehr schwachen Leistung am Donnerstag schon ein Remis mit einem selbst erzielten Treffer zur Rettung reicht. Für die Heidenheimer ist es das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Schon ein knapper Sieg genügt für das kleine Fußball-Wunder und würde Bremens ersten Abstieg seit 40 Jahren perfekt machen.

