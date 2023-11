Schmidt: "Müssen auch mal mit einem Punkt zufrieden sein"

per Mail teilen

Nach dem 0:0 gegen den VfL Bochum sind die Spieler des 1. FC Heidenheim und Trainer Frank Schmidt zufrieden. Es sei wichtig gewesen "einfach mal zu Null zu spielen".

"Man darf als Fan nicht immer nur happy sein, wenn man ein Spiel gewinnt", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt im SWR Sport-Interview nach dem torlosen Remis gegen den VfL Bochum. Schmidt war vor allem zufrieden mit der Defensiv-Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben heute keinen Fehler gemacht und sehr konzentriert verteidigt."

Schmidt: "Man kann nicht erwarten, dass wir jedes Heimspiel gewinnen"

Obwohl mit dem VfL Bochum ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt auf der Ostalb zu Gast war, sagte Schmidt, dass man nicht erwarten könne, jedes Heimspiel zu gewinnen. "Da musst du auch mal mit einem Punkt zufrieden sein. Und ich bin es", resümierte der 49-Jährige und ergänzte: "Es muss jeder einfach verstehen, dass wir in der Bundesliga spielen und es nicht ganz so einfach ist."

Stürmer Tim Kleindienst ist wie sein Trainer "im Großen und Ganzen" zufrieden mit der Punkteteilung und betont: "Es ist auch einfach mal gut, zu Null zu spielen." Kapitän Patrick Mainka sagte etwas weniger verhalten: "Es ist okay. Jeder Punkt ist wichtig auf dem Weg zum Klassenerhalt." Zumindest haben die Heidenheimer es geschafft, Bochum in der Tabelle hinter sich zu lassen, merkte Mainka an.

Schmidt: "Kein Fehlstart. Wir laufen mit und das ist gut"

Neben Bochum stehen aber auch noch vier weitere Mannschaften hinter den Heidenheimern. Frank Schmidts Fazit nach zwölf Spieltagen in der Bundesliga fällt daher positiv aus: "Es ist kein Fehlstart. Wir laufen mit, und das ist gut." Damit das aber so bleibt, muss der FCH weiter fleißig Punkte sammeln. "Vor allem bis Weihnachten, damit wir in einer guten Ausgangsposition sind und im neuen Jahr nicht hinterherlaufen", sagte Kapitän Mainka.

Die nächste Gelegenheit auf Punkte haben die Schwaben am kommenden Samstag. Dann steht das schwierige Auswärtsspiel bei RB Leipzig an. Stürmer Kleindienst glaubt, dass der FCH auch RB Leipzig ärgern könne, sofern das Team einen guten Tag erwische. "Wir haben uns in keinem Auswärtsspiel bisher versteckt, und wir wollen auch da unser Gesicht zeigen", sagte Kleindienst kämpferisch.