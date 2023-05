Der 1. FC Heidenheim ist erstmals in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen - ein Moment voller Emotionen, den viele nicht greifen konnten. Einige Spieler brachen auf dem Feld in Tränen aus.

Was war das für ein Drama: Während in Sandhausen die Hamburger Fans nach Abpfiff schon den Platz stürmen und kurzzeitig die sicher geglaubte Bundesliga-Rückkehr feiern, kämpft Heidenheim in Regensburg noch um den Aufstieg. Tim Kleindienst ist es schließlich, der sein Team in der neunten Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 3:2 erlöst und in die Bundesliga schießt. Der HSV rutscht damit auf den Relegations-Rang, Heidenheim wird Zweitliga-Meister - und das trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand.

"Ich glaube, wir haben uns alle einen Lebenstraum erfüllt - was Geileres gibt es eigentlich gar nicht."

Top-Scorer Tim Kleindienst kann das dramatische Spiel im Interview mit SWR Sport kaum in Worte fassen: "Ich glaube, wir können nur so. Wir geben uns nicht auf, egal zu welcher Minute im Spiel. Da wird gekratzt und gebissen, bis der Schiri wirklich abpfeift." Schon der FCH-Ausgleich durch Jan-Niklas Beste (90.+3, Foulelfmeter) war erst nach Ablauf der regulären Spielzeit gefallen. Nach 57 Minuten hatte Heidenheim noch 0:2 zurückgelegen, erst ein Regensburger Eigentor von Benedikt Saller (58.) ließ neue Hoffnung aufkeimen.

Trainer Frank Schmidt mit Schmerzen nach Bundesliga-Aufstieg

Aufstiegsmacher Frank Schmidt schwärmt nach dem Spiel von der "außergewöhnlichen Mentalität" seiner Mannschaft: "Ich glaube, dass man auch denken könnte, da kommt keine Mannschaft mehr zurück. Aber wir halt schon. Der 1. FC Heidenheim ist irgendwie unkaputtbar." Mit 16 Jahren beim FCH ist Frank Schmidt der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball. Bei den ersten Gratulationen auf dem Platz musste er ganz schön was einstecken. Die Folge: schmerzende Rippen nach zu festen Umarmungen.

Der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ist ein großer Verdienst von Frank Schmidt, aber auch vom Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald. Außer Atem spricht er voller Stolz im Interview vom schönsten Tag in seinem Fußball-Leben: "Ein Wunder ist geschehen. Dass wir aufsteigen, ist ein modernes Fußball-Märchen. Wir können nicht ohne Drama."

Aufstiegsfeier live im SWR SWR Sport überträgt die Aufstiegsfeier des 1. FC Heidenheim am Montag ab 13:45 Uhr live im SWR Fernsehen, im Stream und auf YouTube.

Fans fiebern in Regensburg, aber auch in Heidenheim mit

Das dramatische Saison-Finale hat auch in Heidenheim für Ekstase gesorgt. Ein Public Viewing in der Arena gab es nicht. Mitgefiebert wurde in Heidenheim natürlich trotzdem: "Es war alles dabei: Von Trauer bis Wut, manchmal auch ein bisschen Hass und am Ende natürlich die Freude. So kennt man es vom FCH, dass sie auf den letzten Drücker nochmal alles geben", erzählt Fan Lara, die gemeinsam mit anderen das Spiel in einem Café verfolgt hat.

Am Montag feiert der 1. FC Heidenheim den Aufstieg in die Bundesliga gemeinsam mit den Fans im eigenen Stadion. In der Arena auf dem Schlossberg ist eine Aufstiegsparty geplant. Einlass ist um 13:00 Uhr, Beginn der Feier um 14:00 Uhr. SWR Sport überträgt die Aufstiegsfeier live ab 13:45 Uhr. Dann können alle gemeinsam mit dem Team das Wunder von Heidenheim feiern.