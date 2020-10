Die Aufregung beim 1. FC Heidenheim hat sich am Samstag gelegt: Nachdem Spieler und Funktionäre negativ auf das Corona-Virus getestet wurden, kann das Spiel gegen den VfL Osnbabrück stattfinden.

Die Bombe platzte am Freitag kurz vor der Pressekonferenz: Fünf Spieler des 1. FC Heidenheim wurden positiv auf Corona getestet. Darum war lange fraglich, ob das für Sonntag (13:30 Uhr) angesetzte Spiel gegen den VfL Osnabrück überhaupt wie geplant stattfinden kann. Spieler und Funktionäre wurden zunächst am Freitag und am Samstag erneut im Klinikum Heidenheim auf SARS-CoV-2 getestet. Und diesmal waren sämtliche PCR-Tests negativ. Das teilte der Verein am Samstagnachmittag auf seiner Webseite mit. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt kann das Spiel gegen den Tabellen-Zehnten aus Westfalen also angepfiffen werden. Wie es zu den positiven Testergebnissen kam, ist nicht bekannt. Der FCH gab an, rechtliche Schritte gegen das Labor zu prüfen.