Der 1. FC Heidenheim hat seine Aufgabe im Aufstiegsrennen erfüllt und den SV Sandhausen geschlagen. Trainer und Spieler sind erleichtert - und blicken gespannt auf den Hamburger SV.

Dem ganzen Stadion, vermutlich ganz Heidenheim, sei in der 68. Minute ein großer Stein vom Herzen gefallen, sagte Jan-Niklas Beste. Es war die Minute, in der Beste mit seinem Flachschuss den 1:0-Siegtreffer gegen den SV Sandhausen erzielte. Zuvor hatte Heidenheim das Spiel gegen die Kurpfälzer im Griff, vergab aber gute Gelegenheiten. In der ersten Hälfte trafen die Sandhäuser quasi aus dem Nichts sogar den Pfosten.

"Wir haben uns in der Halbzeit gesagt, wir erzwingen das Tor", sagte Beste. Durch den Sieg haben die Heidenheimer den Aufstieg in der eigenen Hand. "Wir sind auf niemanden angewiesen", sagte er erleichtert.

Heidenheims Ruhe wird belohnt

Trainer Frank Schmidt lobte die Geduld seiner Mannschaft, die gegen die tiefstehenden Sandhäuser die Ruhe behalten habe. "Wenn man die Aufgabe in der zweiten Hälfte lösen muss, schwitzt man immer ein bisschen. Außerdem war es heute etwas wärmer, da schwitzt man sowieso mehr." Ob die Erleichterung oder große Freude überwiege, wurde Heidenheims Coach nach der Partie gefragt. "Beides", sagte er, ohne lange zu überlegen.

Heidenheim legt im Aufstiegsrennen vor

Mit dem Sieg hat der 1. FC Heidenheim den Hamburger SV im Aufstiegskampf unter Druck gesetzt. Wenn die Hamburger am Abend (20:30 Uhr) zu Hause gegen Greuther Fürth verlieren, ist Heidenheim aufgestiegen.

Ob und wo er das Spiel des Hamburger SV anschauen werde, darüber habe sich Schmidt noch keine Gedanken gemacht. Seinem alten Kumpel Alexander Zorniger, der den HSV-Gegner Greuther Fürth trainiert, habe er jedenfalls keine SMS geschickt. "Ich glaube, er wäre beleidigt, wenn ich das machen würde. Wir kennen uns so lange, ich weiß, dass er extrem ehrgeizig ist, dass er jede Aufgabe versucht zu gewinnen. Da braucht er von mir keine Motivations-SMS."

Siegtorschütze Beste kündigte an, das Spiel ohne Erwartungen zu Hause zu schauen. Falls dann am Abend eine Aufstiegfete gefeiert werden dürfe, habe er natürlich nichts dagegen.

Heidenheim muss nach Regensburg

Am letzten Spieltag (28.05., 15:30 Uhr) ist Heidenheim zu Gast bei Jahn Regensburg. Die Regensburger sind als 17. und mit schlechtem Torverhältnis so gut wie abgestiegen. Der Hamburger SV ist zu Gast beim SV Sandhausen, der sicher in die 3. Liga muss.