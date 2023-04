Erst effizient, dann erleichtert - Heidenheim mit wichtigem Sieg in Hannover

Heidenheim besticht im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga bei Hannover 96 mit Effizienz. Der Top-Torjäger hat wieder einmal getroffen.

Der 1. FC Heidenheim ist in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf einen direkten Aufstiegsplatz geklettert. Das Team von Trainer Frank Schmidt gewann am Freitag bei Hannover 96 mit 3:0 (3:0) und hat mit 54 Punkten den Hamburger SV (53) überholt. Die Hanseaten gastieren am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern.

Heidenheim-Coach Frank Schmidt: "Das richtige Statement"

"Wenn du deine Position festigst, dann ist das genau das richtige Statement", sagte Schmidt. Sein Team hatte zuvor zwei Spiele in Folge nicht gewinnen können (0:1 gegen St. Pauli, 2:2 gegen Kaiserslautern). "Dass wir nicht ungestreift durch die Saison gehen, war auch klar. Wenn du oben dabei bleiben willst, darfst du dir nicht viel erlauben. Deswegen war es wichtig, das Spiel zu gewinnen."

Kleindienst lobt die Effizienz

Jan-Niklas Beste (31. Minute), Torjäger Tim Kleindienst (35.) mit seinem 21. Saisontor und Denis Thomalla (45.+4) trafen für Heidenheim. Hannover 96 vergab durch Maximilian Beier einen Foulelfmeter (82.) und bleibt nach nur einem Erfolg aus elf Rückrunden-Partien mit 34 Punkten im Tabellenmittelfeld. "Erleichert sind wir immer, wenn wir gewinnen", sagte Kleindienst. "Am Ende standen wir drei Mal da, wo wir standen. Das kommt nicht von ungefähr. Wir sind halt brutal effizient."

Beste bringt Heidenheim mit Dropkick in die Spur

Heidenheim wirkte nach dem bitteren 0:1 vom vergangenen Samstag gegen St. Pauli zuerst leicht verunsichert. Dann zeigte der Aufstiegskandidat seine Klasse: Mit dem ersten Torschuss brachte Beste sein Team in Führung. "Der rechte ist eigentlich mein schwächerer Fuß, aber den treffe ich perfekt", sagte Beste. Mit der zweiten Chance erhöhte Stürmer Kleindienst mit einem Lupfer über 96-Torhüter Ron-Robert Zieler nach Beste-Vorarbeit nur vier Minuten später auf 2:0. Auch die dritte Gelegenheit nutzte der Gast gnadenlos: Thomalla köpfte kurz vor der Pause nach einem Eckball unbedrängt zum 0:3 aus 96-Sicht ein. "Wir haben heute gezeigt, was wir abrufen können", sagte Beste.

Kevin Müller hält einen Elfmeter

Hannover versuchte nach dem Seitenwechsel zurück in die Partie zu kommen und hatte erneut Pech. Einen Kopfball von Phil Neumann rettete Heidenheims Florian Pick kurz vor der Linie (54.). In der Schlussphase vergab Beier die größte Chance zum 1:3: Der U20-Nationalspieler scheiterte per Foulelfmeter an FCH-Keeper Kevin Müller (82.).