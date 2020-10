Rückkehrer Tim Kleindienst hat dem 1. FC Heidenheim durch seinen Doppelpack ein 2:2-Unentschieden gesichert. Dabei konnte der FCH einen zweimaligen Rückstand ausgleichen.

Trotz eines Blitzstarts des 1. FC Nürnberg und zweimaliger Führung der Franken schaffe der 1. FC Heidenheim am Ende ein 2:2 (1:1). Nürnberg, das bei einem Sieg auf Platz neun geklettert wäre, liegt als Zwölfter mit 26 Punkten vorerst fünf Zähler vor Relegationsplatz 16, Heidenheim (35) bleibt Vierter.

Nikola Dovedan traf bereits nach 57 Sekunden für Nürnberg, zudem war Hanno Behrens (62.) für den Club erfolgreich. Tim Kleindienst (45.+1/83.) glich mit seinen Saisontreffern neun und zehn zweimal aus. Trotz des hart erkämpften Remis droht Heidenheim Relegationsrang drei aus den Augen zu verlieren. Vor 13.600 Zuschauern ging Nürnberg mit dem ersten Angriff in Führung, als Dovedan aus zehn Metern Entfernung einschob. In einem flotten Spiel benötigte Heidenheim ein wenig Anlaufzeit, kam aber dann nicht unverdient zum Ausgleich.

Kleindienst gleicht zweimal aus

Nach einem Abschluss von Kleindienst beförderte schließlich Margreitter den Ball ins eigene Tor. Nach Wiederanpfiff nutzte Nürnberg einen Heidenheimer Fehler im Spielaufbau eiskalt aus, Behrens ließ FCH-Keeper Kevin Müller keine Chance. Kleindienst verdarb mit einem Volleyschuss nach einer Ecke schließlich die Siegesfeier der Gäste.

"Ich habe im Moment das Glück, dass die Bälle in meine Richtung fallen", so der bescheidene Doppeltorschütze Tim Kleindienst nach der Partie. Es freue ihn persönlich, dass es nach großem Verletzungspech in letzter Zeit jetzt wieder so gut laufe, so Kleindienst weiter. "Es zeigt wie charakterstark wir sind", freute er sich am SWR-Mikrofon über die beiden Ausgleichstreffer: "Wichtig ist, dass wir zurückgekommen sind."