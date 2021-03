Tim Kleindienst wechselte im Januar von Gent zurück zum 1. FC Heidenheim. Der Stürmer konnte an der Brenz sofort wieder Fuß fassen und schoss in fünf Spielen sieben Tore.

Es ist eine typische Szene für das Spiel des Mittelstürmers Tim Kleindienst. Die 83. Minute in der Partie des 1. FC Heidenheim gegen Fortuna Düsseldorf: Eine Linksflanke segelt an die Fünfmeterraum-Linie der Rheinländer und plötzlich schraubt sich wie aus dem Nichts eben dieser schlaksige und großgewachsene Kleindienst in die Luft und wuchtet den Ball per Kopf zum 3:2-Siegtreffer des FCH ins Düsseldorfer Gehäuse. Sein zweiter Treffer an diesem Sonntagnachmittag. Kein überaus spektakuläres Tor, aber ein enorm wichtiges.

Frank Schmidt: "Wir wussten, was wir bekommen"

Und genau dafür wurde der 25-Jährige von den Heidenheimern im Winter erneut verpflichtet. Zum sage und schreibe dritten Mal übrigens. "Er hat enorm dazu beigetragen, dass wir das Spiel gewonnen haben", lobt Trainer Frank Schmidt gegenüber SWR Sport seine Leihgabe aus Gent, die nicht nur gegen Düsseldorf zum Matchwinner wurde.

Für Schmidt als Coach und für den Verein im Allgemeinen war der Transfer des Angreifers in jedem Fall null Risiko. Nur Mehrwert. "Wir wussten genau, was wir bekommen", sagt Schmidt, "Tim stellt sein ganzes Herz und seinen ganzen Körper zur Verfügung, dazu seine Qualität, unglaublich sein Lauf." Sieben Treffer in nur fünf Spielen seit seiner Rückkehr ins Brenztal am 31. Januar sagen alles. Comeback bestens gelungen, Kleindienst - in Heidenheim sofort wieder zu Diensten.

Zum dritten Mal der Wechsel nach Heidenheim

Umso verwunderlicher, dass der Torjäger Kleindienst eigentlich nur in Heidenheim so richtig funktioniert. Seine bisherige Karriere als Fußballprofi verlief eher wie eine Achterbahnfahrt: Von Cottbus gekommen war seine Zeit beim SC Freiburg, auch wegen diverser Verletzungen, nicht von Erfolg gekrönt. In 32 Spielen für die Breisgauer standen nur zwei Tore zu Buche. Einer zwischenzeitlichen Ausleihe von Freiburg nach Heidenheim (27 Spiele, sieben Treffer) folgte 2019 der endgültige Verkauf zum FCH und die bislang erfolgreichste Saison für den gebürtigen Brandenburger: 16 Treffer in 29 Zweitligaspielen und am Ende das knappe Scheitern in der Bundesliga-Relegation gegen Werder Bremen.

Gent war für Kleindienst keine Reise wert

Kleindienst hatte sich damit in den Fokus zahlreicher Scouts und Vereine geschossen. Und so folgte im vergangenen Sommer für eine Ablöse von geschätzten zwei Millionen Euro der Wechsel zum ambitionierten belgischen Erstligisten Gent. Aber wie schon in Freiburg konnte Kleindienst auch in Gent keinen bleibenden Eindruck als Torjäger hinterlassen. Seine Bilanz: 15 Spiele, nur ein Treffer. Verwechselt...

Was folgte, war während des Winter-Transferfensters zum dritten (!) Mal der Wechsel nach Heidenheim. Und prompt steht der Goalgetter wieder unter Feuer, trifft am laufenden Band. "Mit den zwei Toren im ersten Spiel gegen St. Pauli bin ich schon perfekt gestartet. Man merkt einfach, dass ich mich hier wohlfühle", begründet Tim Kleindienst sein fulminantes Comeback im Schwäbischen, "es passt einfach. Das hat mir in Gent gefehlt. Hier weiß ich, was ich habe und was ich bekomme vom Trainerstab. Das kann ich auch als Leistung zurückzahlen".

Und so besitzt der FC Heidenheim, was ein Luxus, neben Christian Kühlwetter (13 Treffer) in der Zweitliga-Rückrunde mit Tim Kleindienst gleich noch einen zweiten Torjäger. "Dass er so trifft, so performt, das kann man sich wünschen, aber das kann man nicht erwarten", gibt sein Trainer Frank Schmidt verbalen Applaus: "Das ist top, wie er sich präsentiert."

Dank Kleindienst noch Aufstiegschancen für Heidenheim?

Und so schleichen sich die Heidenheimer, gerade auch dank der Treffsicherheit ihres Heimkehrers, wieder mit vorsichtigen Schritten Richtung Aufstiegsplätze. Zuletzt gab's drei Siege aus vier Spielen. Aktuell wird für den FCH Tabellenplatz sechs notiert, sieben Zähler hinter Fürth auf Relegationsrang drei. Und gerade mit dem "neuen-alten" Top-Torjäger Tim Kleindienst und der grandiosen mannschaftlichen Geschlossenheit ist nach oben noch alles möglich: "Wir funktionieren als Einheit. Und wenn einer mal einen schlechten Tag hat", weiß der Angreifer, "dann muss eben ein anderer zehn Prozent mehr geben. Das zeichnet uns aus."

Tim Kleindienst ist vorerst bis Saisonende nach Heidenheim ausgeliehen. Was danach passiert, ist noch völlig offen.