Eigentlich wollte der 1.FC Heidenheim am Freitagabend mit einem Heimsieg gegen Holstein Kiel seine gute Serie fortsetzen. Wegen vier Coronafällen bei den "Störchen" aber musste die Partie abgesagt werden.

Die Vorfreude in Heidenheim war riesengroß. Nur zu gerne hätten sie gespielt an diesem Freitagabend in der heimischen Arena gegen das Top-Team aus Kiel. Am Vormittag aber kam die Absage: Vier Coronafälle bei Holstein machen aus dem Fußball- einen Fernsehabend. "Leider, wir hatten uns sehr gefreut auf das Spiel gegen Kiel. Die Mannschaft war gut drauf, hat zuletzt aus fünf Spielen 13 Punkte geholt, da wäre Kiel zum richtigen Zeitpunkt gekommen", bedauert auch Heidenheims Vorstandsboss Holger Sanwald gegenüber SWR Sport den Spielausfall, "aber das ist völlig nachvollziehbar, dass das Kieler Gesundheitsamt die Mannschaft von Holstein in Quarantäne schickt, damit auch kein Infektionsgeschehen befeuert wird. Wir leben in besonderen Zeiten und nehmen es wie es kommt."

Nach dem Umbruch folgte der Aufbruch

Nach genau einem Jahr Pandemie ist man auch beim 1.FC Heidenheim auf alle (Corona-) Fälle vorbereitet. Auf dem Schlossberg wird nicht lamentiert, sondern wie immer Ärmel hochgekrempelt und weitergearbeitet. Nach dem knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg letzten Sommer in der Relegation gegen Bremen, kamen die Heidenheimer nur sehr stotternd in die neue Saison. Dem bitteren Pokal-Aus beim Drittligisten Wehen Wiesbaden folgte nach sechs Spieltagen in der 2. Bundesliga nur der drittletzte Tabellenplatz. Eigentlich kein Wunder, nach dem geplatzten Bundesliga-Traum und dem personellen Umbruch: Mit Tim Kleindienst, Niklas Dorsch, Sebastian Griesbeck und Timo Beermann hatten gleich vier Leistungsträger den Verein verlassen.

Nur noch vier Punkte bis zum Relegationsplatz

Das brachte zwar viel Geld in die Heidenheimer Kasse, forderte aber auch ein völlig neues Mannschaftsgefüge. Wieder einmal und nicht zum ersten Mal ein Fall für Trainer Frank Schmidt. "Es war eine Umbruchsituation für uns", erinnert sich Vorstands-Boss Sanwald an die schwierigen ersten Saisonwochen. Ab November aber hatte sich das neue Team dann gefunden, startete zuletzt bis auf Platz sechs durch, gerade mal vier Punkte sind es noch bis zum Relegationsplatz um den Aufstieg: "Dass es so gut kommt, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, ich bin extrem erleichtert", gibt Holger Sanwald freimütig zu, "aber großes Kompliment an Frank Schmidt, sein Trainerteam und die Mannschaft, wie toll sie sich in diese Saison hereingearbeitet haben."

Frank Schmidt lässt sich nicht unterkriegen

Apropos Frank Schmidt, der Dauer-Cheftrainer der Heidenheimer lässt sich einfach nicht unterkriegen: "Außergewöhnlich neben seinem Charakter und großen Ehrgeiz ist, dass er immer positiv auf jede Situation reagiert, kommt der Wind auch noch so von vorne. Ohne Lamentieren, mit größtmöglichem Optimismus reißt er alle mit", zeigt sich Holger Sanwald auch im 14. Jahr unter Frank Schmidt begeistert von der Arbeit seines Cheftrainers, "er schafft es immer wieder Jahr für Jahr das Maximale aus der Mannschaft herauszuholen, so dass wir nie in eine Negativ-Spirale hineinkommen".

Junge Spieler wie Kevin Sessa wurden weiterentwickelt

Daneben werkelt Schmidt (seit 2007 Trainer beim FCH) auch an der prima Entwicklung junger Neuzugänge wie Christian Kühlwetter, Jan Schöppner oder Eigengewächs Kevin Sessa: "Die Jungs machen wir Schritt für Schritt zu guten Zweitligaspielern", freut sich Holger Sanwald, "wir haben für Talente eine perfekte Plattform geschaffen, bekommen auch viele Angebote von Spielern, zu uns zu kommen." Die legendäre mannschaftliche Geschlossenheit macht es leichter, sich zu integrieren. Heidenheim ist das heim- und laufstärkste Team der Liga, führt die meisten Zweikämpfe. Hier wird zusammen Fußball gespielt und gearbeitet.

Überraschende Rückkehr von Torjäger Kleindienst

Und weil das Binnenklima so gut ist, kommen manchmal auch Top-Profis wieder zurück nach Heidenheim. Bestes Beispiel: Das Comeback von Torjäger Tim Kleindienst, der erst im Sommer für geschätzte 3,5 Millionen Euro zum belgischen Erstligisten Gent gewechselt war und am 31. Januar überraschend ins Brenztal heimkehrte. In fünf Spielen schoss der Schlaks seither sensationelle sieben Tore für den FCH.

"Ihm hat es in Gent nicht gefallen, da haben wir nicht gezögert, ihn zurückzuholen", beschreibt Heidenheims Vorstandsvorsitzender Sanwald das Vorgehen des Klubs, "die Ausleihe ist eine perfekte Konstellation für uns. Im Sommer werden wir versuchen, ihn zurückzukaufen". Was dann als Bundesligist finanziell besser gelingen könnte. Thema Aufstieg? "Ich freue mich, dass wir rankommen, dass wir Phantasie entwickeln können", sagt Holger Sanwald im Interview mit SWR Sport, "aber ich bin Realist, wir haben Abstand nach oben und sind geerdet. Wir spielen eine tolle Runde, und wenn wir am Schluss so stehen wie jetzt, dann ist das eine tolle Situation."

Nächste Woche geht`s zum Hamburger SV

Es könnte aber auch mehr werden, denn die Heidenheimer Aufholjagd (vier Siege aus den letzten fünf Spielen) ist durch den Spielausfall gegen Kiel eigentlich nur unterbrochen. Der FCH hat noch alles in der eigenen Hand, denn nächste Woche geht`s gleich weiter im Kräftemessen mit den Top-Teams: Auswärtsfahrt zum Hamburger SV, danach kommt Greuther Fürth.