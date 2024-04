Heidenheims Torwart Kevin Müller will nach Bayern-Sieg Klassenerhalt schnell eintüten

Nach dem 3:2 Sieg des 1. FC Heidenheim gegen Bayern München will FCH-Keeper Kevin Müller schnell den Klassenerhalt in der Bundesliga sichern.

"Es ist eine Achterbahn gewesen", meinte Heidenheims Torwart Kevin Müller als Studiogast der Sendung SWR Sport über den 3:2-Sieg seiner Mannschaft gegen den FC Bayern München. Nach einem 0:2-Rückstand drehte der Bundesliga-Aufsteiger die Partie gegen den deutschen Rekordmeister in der zweiten Halbzeit. Sein Trainer Frank Schmidt zog sich beim Jubeln sogar einen Muskelfaserriss zu und sprach nach dem Erfolg seines Teams den Party-Befehl aus.

"Wer heute nicht auf die Piste geht, den schmeißen wir raus."

Müller hat es nach dem Sieg beim Grillen eher gemütlich angehen lassen. Gefeiert wurde mit Familie und Freunden aber trotzdem. Dabei sah es in der ersten Halbzeit noch nicht nach Party aus. Coach Schmidt war nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und versuchte sein Team in der Pause nochmal "anzuzünden".

Frank Schmidts Halbzeitansprache FSK 18

Was er seinen Spielern in der Halbzeit gesagt hat, wollte er nicht verraten. "Kann ich nicht sagen, ist FSK 18", meinte der Trainer. Auch Torwart Müller verriet nicht, was in der Pause in der Kabine los war. "Es wäre blöd, wenn ich dem Trainer widerspreche und sage, was passiert ist." Schmidt soll aber auf jeden Fall emotional gewesen sein. Siegtorschütze Tim Kleindienst sprach von knallenden Kabinentüren.

Viel gesprochen wurde nicht, die ein oder andere Tür ist mal geflogen.

Eins steht fest: Der Gefühlsausbruch des Trainers zeigte bei seiner Mannschaft im zweiten Durchgang Wirkung. Bereits gegen den VfB Stuttgart hatten die Heidenheimer nach der Pause einen 0:2 Rückstand gedreht und 3:3 gespielt. Gegen die Bayern gelang es der Mannschaft sogar noch einen Sieg einzufahren. "Wir machen immer weiter, wir geben nicht auf - das macht uns stark in diesem Jahr“.

Heidenheim steht aktuell in der Bundesliga auf dem 13. Tabellenrang mit zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Torwart Müller will so schnell wie möglich den Klassenerhalt rechnerisch eintüten. Am liebsten weit vor dem letzten Spieltag. "Wir wollen es, wenn es geht, vorher entscheiden".

Heidenheims Kevin Müller auf dem Höhepunkt seiner Karriere

Der Torwart selbst trägt einen großen Anteil dazu bei, dass die Heidenheimer Mannschaft kurz vor dem Klassenerhalt steht. Den Nachwuchs durchlief er bei Hansa Rostock. Seine Leistungsexplosion erlebte er allerdings nach eigener Aussage in seiner Zeit danach beim VfB Stuttgart. Damals trainierte er gemeinsam mit dem aktuellen Bayern-Torwart Sven Ulreich, der ihm am Samstag beim Spiel im Tor gegenüberstand.

Jetzt hält sich Müller mit Freund und Fitnesscoach Basti fit. Müller selbst besitzt mit seiner Statur und seinen Tattoos ein beeindruckendes Erscheinungsbild. Er selbst beschreibt sich als lieben Kerl. "Ich möchte den Leuten gerecht werden".

Kevin Müllers Sohn auf den Fußspuren des Papas

Müllers Sohn spielt ebenfalls als Torwart beim 1. FC Heidenheim in der U13. Für den Papa ist es aber nicht wichtig, ob sein Kind Profi wird oder nicht. "Es gibt wichtigere Berufe als Fußball-Profi“.