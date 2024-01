Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim - die Entdeckung der Hinrunde

per Mail teilen

Jan-Niklas Beste vom Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat in der Hinrunde derart überzeugt, dass er sogar als Kandidat für die EM 2024 gehandelt wird. Der 25-Jährige ist die Entdeckung der bisherigen Saison.

Seit dem 26. August 2023 hat Jan-Niklas Beste seinen Platz in den Geschichtsbüchern des 1. FC Heidenheim sicher. Am zweiten Spieltag dieser Saison erzielte der Mann mit dem markanten Bart den ersten Bundesliga-Treffer des Aufsteigers. Natürlich - wie sollte es anders sein - per traumhaftem Freistoß.

Beste erhebt die Standards zur Kunstform

In Heidenheim hat Beste Standards zur Kunstform erhoben. Gefühlt strahlt jede Ecke, jeder Freistoß, den der 25-Jährige tritt, Gefahr aus. Mal trifft er selber, mal legt er auf.

So auch gegen Köln, als Beste beim Heidenheimer 1:1 den Ausgleich durch Adrian Beck vorbereitete und seine Mannschaft somit einen weiteren Zähler im Kampf gegen den Abstieg einfahren konnte.

Herausragende Bilanz

Fünf Tore und neun Vorlagen hat Beste nach der Hinrunde auf seinem persönlichen Konto - und damit maßgeblichen Anteil am überraschenden Erfolg der Heidenheimer. Denn mit dem Abstieg hat die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt derzeit nur wenig zu tun - bei zehn Punkten Vorsprung auf Rang 16. Behält sich Beste seine Standardstärke bei, wird sich daran so schnell auch nichts mehr ändern.

Und wer weiß, wo für Beste der Weg noch hinführt. Er wird längst als Kandidat für die Nationalelf gehandelt. Zudem sollen internationale Klub wie der AC Florenz längst auf ihn aufmerksam geworden sein. Liefert Beste weiterhin so ab, dürfte der Weg für die Entdeckung der Hinrunde noch hoch hinaus führen.