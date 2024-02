per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim wird zum Phänomen in der aktuellen Bundesliga-Saison. Seit acht Spielen ist Frank Schmidts Team ungeschlagen. Der Coach bleibt gewohnt cool.

Nach dem Abpfiff im Bremer Weserstadion war bei vielen Zuschauern die Ungläubigkeit groß: Der 1. FC Heidenheim fügte dem SV Werder Bremen die erste Niederlage im Jahr 2024 zu und vermied mit dem 2:1-Sieg zum achten Mal in Folge eine eigene Niederlage. Am Tag danach trat Frank Schmidt nochmals vor die Kamera und das Mikrofon. Dem 50-Jährigen war die gute Laune deutlich anzusehen.

Größenwahn liegt dem Trainer aber auch in der aktuellen Situation fern: "Wir sind Aufsteiger, wir wollen die Klasse halten. Wir sollten den Blick fürs Wesentliche nicht verlieren", sagte Schmidt im Interview mit SWR Sport. Der Klassenerhalt sei weiterhin Fokus und Schwerpunkt.

Am Samstag kommt der Tabellenführer aus Leverkusen

Nach der Personalie Eren Dinkci gefragt, wünscht sich Schmidt den Verbleib des Bremer Leihspielers. Die Chancen dafür könne aber nicht beziffern. Wenn Dinkci in Heidenheim bleiben wollen würde, gebe es laut dem FCH-Trainer "mit Sicherheit auch einen Weg geben, das zu realisieren."

Im kommenden Spiel gegen die aktuelle Top-Mannschaft der Bundesliga, Bayer Leverkusen (17.02., 15.30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de), will Schmidt sein Team von der besten Seite sehen. Im Leben müsse man manchmal das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu erreichen, sagte Schmidt. Was "das Mögliche" sei, wisse man in Heidenheim aber noch nicht.