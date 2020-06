Am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der Tabellenvierte 1.FC Heidenheim am Sonntag (15:30 Uhr) im Aufstiegskampf ausgerechnet den Dritten Hamburger SV. Mit einem Sieg könnten die Brenztäler auf den Relegationsplatz rücken.

Es knistert vor Spannung rund um die kleine Heidenheimer Fußball-Arena. "Die Anspannung ist da", beschreibt auch FCH-Trainer Frank Schmidt das Gefühl vor dem brisanten Duell. Was ein Showdown am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga, der große Hamburger SV kommt am Sonntag ins kleine Heidenheim und könnte grandios scheitern. Der Dritte beim Vierten.

"Heidenheim kann nur noch gewinnen, nichts mehr verlieren", sagt der Trainer Frank Schmidt und weiß natürlich umd die Riesenchance, erstmals auf Relegationsplatz drei vor zurücken, möglicherweise erstmals in die Bundesliga aufzusteigen: "Es geht auf die absolute Zielgeraden der Saison", so der Langzeit-Trainer der Heidenheimer, "wir wissen, um was es geht. Das Spiel in Fürth war für uns wie ein Viertelfinale. Gegen den HSV ist das jetzt wie ein Halbfinale".

Dauer 1:00 min Frank Schmidt Frank Schmidt

Heidenheim kann die Bundesliga aus eigener Kraft schaffen

Fakt ist, dass die Heidenheimer nach dem 0:0 in Fürth vergangenen Dienstag, und weil der HSV zeitgleich gegen Osnabrück nicht über ein 1:1 hinaus kam, weiterhin aus eigener Kraft in die Bundesliga aufsteigen können. Mit einem Sieg am Sonntag gegen den Hamburger und mit einem Dreier nächste Woche zum "Finale" bei Spitzenreiter und Aufsteiger Arminia Bielefeld hätte der FCH in jedem Fall mindestens Relegationsplatz drei um den Bundesliga-Aufstieg sicher.

Daheim ist der FCH seit Monaten ungeschlagen

"Wir wollen unbedingt gewinnen, da reicht kein Punkt", zeigt Trainer Frank Schmidt vor den Duell mit den Hamburgern bissigen Siegeswillen, "wir wollen uns von der besten Seite zeigen". In der eigenen Arena gelingt das den Heidenheimern schon seit vielen Monaten. Schmidts lauf- und kampfkräftiges Team ist auf eigenem Rasen eine Art Mentalitätsmonster und seit Oktober letzten Jahres (2:3 gegen Bochum) ungeschlagen. Zuletzt beim 4:1 gegen Regensburg überzeugten die Brenztäler auch vor dem gegnerischen Tor mit herausragender Effektivität: "Zuhause können wir jeden Gegner schlagen", ist Trainer Schmidt von den Fähigkeiten seiner Jungs überzeugt, "wir können am HSV vorbeiziehen und wollen das Emotionale auf unsere Seite ziehen."

TV-Tipp Mehr zum Spiel der Heidenheimer gegen den Hamburger SV zeigen wir am Sonntag ab 21:45 Uhr in SWR Sport im SWR Fernsehen Baden-Württemberg.

Top-Stürmer Kleindienst und Schimmer

Frank Schmidt kann dabei gleich auf zwei Toremacher mit besonderen Fähigkeiten bauen: Einerseits auf Stamm-Stürmer Tim Kleindienst, der ehemalige Freiburger erzielte gegen Regensburg bereits seine Saisontore 13 und 14. Und wenn nichts klappen sollte vor dem Gehäuse des HSV, dann kann der FCH-Coach seinen Edel-Joker ins Spiel bringen: Stefan Schimmer, der kräftige Ex-Hachinger, steht in dieser Saison bereits bei sagenhaften sechs Joker-Toren, das ist absolute Liga-Spitze.

Ein Kinderspiel wird`s aber nicht am Sonntag, das weiß auch Frank Schmidt: "Hamburg ist ein spielstarker Gegner mit den meisten Toren in der Liga", und trotzdem: "Wenn uns jemand vor der Saison gesagt hätte, wir könnten am 33. Spieltag den HSV überholen, das hätten wir nicht geglaubt". Es knistert in Heidenheim. Der Showdown im kleinen Heidenheim mit dem großen Hamburger SV, Sonntag um halb vier.