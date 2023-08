Holger Sanwald zur Euphorie beim FCH: "Bin doch nicht das Ticketbüro"

Rund zwei Wochen vor dem ersten Bundesligaspiel des 1. FC Heidenheim ist die Euphorie groß. Sogar teils vergessene Weggefährten melden sich beim FCH-Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald, um noch Tickets zu bekommen.

"Wenn man sich da nicht drauf freut, wäre man fehl' am Platze!" Holger Sanwald, der Vorstandsvorsitzende des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Heidenheim, lächelt während des Interviews fast immer. Ihm ist die Vorfreude anzumerken.

Hinzu kommt beim FCH aber auch eine gehörige Portion Respekt: "Und das gehört sich auch so, das haben wir in der 2. Liga für alle Gegner gehabt. Aber wir haben keine Angst, sondern haben Respekt." Außerdem sei die Freude für seinen Verein wichtig, denn das sei positive Energie und die wiederum gehöre dazu, wenn man erfolgreich Fußball spielen will, so Sanwald's Theorie.

Bundesliga bringt neue Aufgaben für den FCH

Bis zum Auftakt in der Bundesliga sei allerdings auch noch viel zu tun, da komme er gar nicht dazu, genau zu zählen, wie viele Tage oder Nächte es noch sind. "Ich weiß schon grob, wann es losgeht. Aber es ist schon noch einiges zu tun und das beschäftigt einen mehr, als jetzt die Tage zu zählen, dafür ist es einfach zu intensiv gerade."

Sanwald: Vom Klinkenputzer zum Bundesliga-Funktionär

Im Interview spricht Holger Sanwald über zwei große Veränderungen, die das Abenteuer Bundesliga mit sich bringe. Vor 28 Jahren, als er den FCH noch in der Landesliga geführt hat, habe er "wenn man es überspitzt formulieren möchte, Klinkenputzen gemacht". Er habe sich um Zuschauer bemüht, Sponsoren akquiriert und Berater und Spieler hofiert. Er hat sich um einzelne Dauerkarten gekümmert und geschaut, ob am Kiosk im Stadion alles passt. "Es ist Basisarbeit gewesen und auf einmal ändert sich das", beschreibt Sanwald die Zeit damals. Mit dem Aufstieg ist die Nachfrage nun deutlich größer als das Angebot. Jetzt wollen alle etwas vom FCH, "das ist eine ganz andere Aufgabe. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht". Es gehe jetzt darum, die "Demut zu bewahren". "Das können wir auch gar nicht anders. Wenn man das über Jahrzehnte hinweg so macht, das wir geerdet und bodenständig sind, dann bleibt es auch so, da braucht niemand Angst haben." Und natürlich sei auch das Mediale nun ganz anders: "Es wird ja praktisch jeden Tag über uns irgendwo in mehreren Medien berichtet." Das sei der zweite große Unterschied als Bundesligist.

"Wenn man das über Jahrzehnte hinweg so macht, das wir geerdet und bodenständig sind, dann bleibt es auch so."

Ticketanfrage von teils vergessenen Weggefährten

Freunde, Bekannte, Schulfreunde oder Studienfreunde - Holger Sanwald habe unzählige Anfragen für Bundesliga-Tickets erhalten. "Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass die..." dann stockt Holger Sanwald, der Reporter ergänzt "dass es die noch gibt" und Sanwald nickt lachend: "Ein Stück weit ist es schon so, ich habe mich aber trotzdem gefreut, dass sie sich gemeldet haben. Aber ich bin ja nicht das Ticketbüro." Er könne da leider nichts machen und der FCH müsse erst einmal die Leute belohnen, die seit Jahren beim FCH sind, die Dauerkartenbesitzer, die Mitglieder und die Sponsoren. "Es ist schön, dass ich viele Leute auf meinem Lebensweg bisher kennenlernen durfte und getroffen habe und dass sie auch viele jetzt melden. Aber ich kann ihnen nicht helfen. Tut mir leid."

Beim FCH läuft der Countdown bis zum Bundesligastart, die Vorfreude ist zu spüren - nicht nur bei Holger Sanwald, der wohl lieber Vorstandsvorsitzender statt Ticketverkäufer bleibt.