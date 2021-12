1. FC Heidenheim will mit 30 Punkten in die Winterpause

Zum Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga reist der 1. FC Heidenheim nach Paderborn. Dort spielt der aktuell zweitbeste Torjäger der Liga.

Der Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim, Frank Schmidt, hat sein Team mit Blick auf das anstehende Spiel beim SC Paderborn vor Torjäger Sven Michel gewarnt. "Es sind nicht nur die 13 Tore, es ist die Art und Weise, wie er spielt. Das ist 90 Minuten Schwerstarbeit", sagte Schmidt kurz vor der Auswärtspartie am Samstag (13:30 Uhr) gegen den Tabellensechsten.

Der 31-jährige Michel kratze nicht nur ständig an der Abseitslinie und strahle damit eine anhaltende Gefahr aus, sondern habe auch einen "guten Abschluss", sei auf dem Platz "umtriebig" und halte stark die Bälle, sagte Schmidt am Freitag.

Heidenheim und Paderborn mit 27 Punkten

Beide Clubs liegen in der Tabelle mit 27 Zählern etwa gleichauf und wollen vor der Winterpause die 30-Punkte-Marke knacken. Nach zuvor drei Siegen in Serie mussten die Heidenheimer zuletzt im badisch-schwäbischen Landesduell gegen den Karlsruher SC eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Schmidt monierte in diesem Zusammenhang die fehlende Effizienz seines Teams, gegen den KSC seien schlicht zu viele Chancen liegengelassen worden. In Paderborn muss der Coach weiter auf die Langzeitverletzten Kevin Sessa, Gianni Mollo und Denis Thomalla verzichten.