Folgt der nächste Coup? Tabellenführer Heidenheim zu Gast beim BVB

Heidenheim reist als Tabellenführer nach Dortmund - einen für den Ostalb-Club historischen Ort. Vorstandschef Sanwald ist vom Start angetan, warnt aber vor dem BVB.

Für den 1. FC Heidenheim geht es am Samstag gegen Borussia Dortmund. Vorstandschef Holger Sanwald dürfte die Reise ins Ruhrgebiet mit guten Erinnerungen antreten. Vor etwas mehr als einem Jahr bejubelte er den ersten Punktgewinn der Schwaben in der Fußball-Bundesliga - und das beim achtmaligen deutschen Meister Borussia Dortmund. Mit zwei Niederlagen im Gepäck war der Aufsteiger damals zum BVB gereist, nach einer Viertelstunde lag er 0:2 zurück, am Ende schaffte er noch ein 2:2. Nun tritt der FCH wieder in Dortmund an, wieder am dritten Spieltag, wieder bei Flutlicht an einem September-Abend - doch diesmal als Spitzenreiter.

Schon sechs Punkte mehr als beim letzten Mal

Die Tabellenführung nach zwei Spieltagen sei "eine Spielerei in der Statistik, die natürlich keine Bedeutung hat", sagte Sanwald vor der Partie am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Viel wichtiger ist, dass unsere Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt bereits sechs Punkte für unser großes Ziel Klassenerhalt einfahren konnte."

Das sind immerhin sechs mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison, wie neulich auch schon Offensivmann Adrian Beck vorrechnete. "Besser hätten wir uns den Start nicht erträumen können", sagte der 27-Jährige nach den fünf Siegen der Heidenheimer in den ersten fünf Pflichtspielen. "Daran gilt es jetzt anzuknüpfen." Warum nicht gleich beim BVB?

Holger Sanwald: "Es wird eine große Herausforderung."

Die individuelle Qualität der Dortmunder sei "riesig", so Sanwald. Neuzugänge wie Stürmer Serhou Guirassy, der vom VfB Stuttgart kam und vor seinem Debüt für die Borussia steht, würden das beweisen. Oder die Nationalspieler Maximilian Beier, Waldemar Anton und Pascal Groß, die der BVB im Sommer unter Vertrag genommen hat. "Es wird eine große Herausforderung, auswärts vor mehr als 80.000 Zuschauern, gegen diesen BVB zu bestehen", sagte Sanwald. Man freue sich aber darauf - und auf die Unterstützung von mehr als 3.000 FCH-Fans.

Die Dortmunder sind noch in der Findungsphase. Gegen Frankfurt reichte es trotz eines wechselhaften Auftritts letztlich zu einem 2:0, in Bremen nur zu einem 0:0. In Heidenheim indes scheint trotz der erneuten Abgänge von Leistungsträgern - diesmal Tim Kleindienst, Jan-Niklas Beste und Eren Dinkci - schon wieder ein Rädchen ins andere zu greifen.

Top-Saisonstart von Wanner und Scienza

"Ob uns das auch auf Strecke gelingt, wird der Verlauf der Saison zeigen", sagte Sanwald. Was die Mannschaft nach dem personellen Umbruch bisher gezeigt hat, habe ihn auf jeden Fall "begeistert", so der 57-Jährige. Der von Bayern München ausgeliehene Paul Wanner und der vom SSV Ulm geholte Léo Scienza etwa haben einen Top-Start hingelegt. Kapitän Patrick Mainka und Mittelfeld-Abräumer Lennard Maloney gehören schon länger zu den tragenden Säulen im Heidenheimer Team - und kickten beide einst in der Reserve des BVB.

Für ihn sei so eine Reise nach Dortmund nach wie vor etwas "Außergewöhnliches", sagte Sanwald. Seit 30 Jahren steht er schon an der Spitze der Heidenheimer Fußballer. Er führte sie von der Landes- bis in die Bundesliga. Gemeinsam mit Trainer Frank Schmidt formte er den Club zu einem Europapokalteilnehmer. Jetzt fährt er mit ihm als Spitzenreiter zum BVB - und hofft auf eine ähnliche Überraschung wie vor gut zwölf Monaten.