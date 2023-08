Frank Schmidt geht in seine siebzehnte Saison als Cheftrainer des 1. FC Heidenheim. Es ist seine erste in der Bundesliga. Heidenheim gelang unter ihm der Aufstieg von der Oberliga bis ins Oberhaus. In Kürze könnte Schmidt zudem den Rekord als Trainer mit der längsten Amtszeit im deutschen Profi-Fußball knacken.

Schmidts (Foto, Mitte) letzte Saison als Spieler bei Heidenheimer SB. Kurz nach der Saison 2006/2007 beginnt er seine Karriere als Cheftrainer beim 1. FC Heidenheim, der eine Abspaltung des Heidenheimer SB ist. IMAGO imago sportfotodienst Die Saison 2007/2008 ist Schmidts erste Saison als Cheftrainer. Er war ursprünglich für zwei Wochen als Interimstrainer eingeplant, darf aber nach zwei Siegen in Folge (2:1, 9:1) bleiben. In seinem ersten Jahr als Trainer steigt die Mannschaft direkt in die Regionalliga auf. Dort spielt sie unter anderem gegen die Stuttgarter Kickers II. IMAGO imago sportfotodienst Nur ein Jahr später folgt der nächste Aufstieg: Frank Schmidt gewinnt mit Heidenheim 21 von 34 Spielen und führt das Team in die 3. Liga. IMAGO imago images/ARP Heidenheim etabliert sich auf Anhieb in der 3. Liga, erspielt sich im ersten Jahr Platz sechs und beendet auch die kommenden Spielzeiten mindestens im Mittelfeld der Liga. IMAGO IMAGO / Fotostand 2013/2014 steigt Heidenheim in die 2. Bundesliga auf und wird mit 79 Punkten überzeugend Drittliga-Meister. IMAGO imago/Eibner 2017/2018 ist der 1. FC Heidenheim unter Frank Schmidt wochenlang auf Platz 16. Am Ende schafft es Frank Schmidt gemeinsam mit Marc Schnatterer als 13. der Liga die Klasse zu halten. IMAGO imago/Eibner 2019/2020 steht der Club kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga. In der Relegation scheitert Heidenheim denkbar knapp an Werder Bremen. IMAGO imago images/Eibner Am letzten Spieltag der Saison 2022/2023 brauchen die Heidenheimer nur noch einen Sieg für den Aufstieg. Lange Zeit sieht es gegen Jahn Regensburg jedoch eher nach dem Absturz auf den Relegationsplatz aus. Durch zwei späte Treffer von Jan-Niklas Beste und Tim Kleindienst in der Nachspielzeit gelingt dem Team um Frank Schmidt sogar die Meisterschaft und somit der direkte Aufstieg in die Bundesliga. IMAGO IMAGO/Zink