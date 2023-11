Frank Schmidt schwört Heidenheim auf "Wochen der Wahrheit" ein

per Mail teilen

Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat für seine Mannschaft die "Wochen der Wahrheit" ausgerufen.

"Wir sind jetzt im Jahresendspurt mit fünf Spielen, in denen wir punkten müssen, um mit einer guten Ausgangsposition ins neue Jahr zu starten", sagte der 49-Jährige am Freitag. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt Heidenheim (Platz 13) den derzeit unmittelbaren Konkurrenten VfL Bochum (14), bis zur Winterpause stehen zudem noch Duelle mit Darmstadt 98 (15) und dem FSV Mainz 05 (16) auf dem Programm.

Schmidt lobt Heidenheims Offensive

"Wenn es uns gelingt, jetzt drei Punkte zu holen, sind das drei Punkte, die wir am Ende vielleicht nicht mehr holen müssen", sagte Schmidt. Mit den bisherigen Leistungen seiner Mannschaft gab sich der Trainer zufrieden. Besonders in der Offensive sei der Bundesliga-Neuling "sehr gut unterwegs". Defensiv, betonte Schmidt, habe man es jedoch zu selten geschafft, "die Qualität in der Bundesliga individuell und gruppentaktisch gut zu verteidigen". Vor der Länderspielpause konnte Heidenheim mit couragierten Auftritten gegen den VfB Stuttgart (2:0) und bei Rekordmeister Bayern München (2:4) überzeugen.

Gegen Bochum erwarte seine Mannschaft nun jedoch "ein ganz anderes Spiel", warnte Schmidt. Der VfL wisse, "was zu tun ist, wenn es darum geht, den Klassenerhalt zu sichern." Von seinen Spielern forderte Schmidt deswegen einen "großen Willen, schnelle Entscheidungen und Power".