Schmidts Geschick und Scienzas Beitrag: So schaffte Heidenheim den Klassenerhalt

Der 1. FC Heidenheim hat sich in der Relegation gegen die SV Elversberg den Klassenerhalt gesichert. Und das auch, weil Trainer Frank Schmidt lange vor dem Sieg im Saarland eine Entscheidung getroffen hat.

Als aus der provisorischen Kabine der Heidenheimer im Elversberger Stadion an der Kaiserlinde, das noch immer eine Baustelle ist, schwere Bässe dröhnten, die Spieler in ihren roten und Bier getränkten Shirts hinter eben jener leichten Tür im Container-Trakt ausgelassen feierten und der dünne Holzboden unter der Party-Last ächzte, senkte Frank Schmidt für einen Moment seinen Kopf und atmete durch. Mit beiden Händen strich er sich über die Stirn, fast so als wolle er die Sorgenfalten der vergangenen Wochen wieder glätten. "Unfassbar", sagte er dann, grinste im Gespräch mit SWR Sport fast unweigerlich. Mit dem Strahlen verschwanden auch die Sorgenfalten.

"Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren. Wahrscheinlich auch wegen des Treffers kurz vor Schluss. Aber am Ende haben wir es geschafft." Auf das "schaffa", das die Klassenerhalts-Shirts in tiefstem Schwäbisch zierte, haben Schmidt und sein Team in dieser Saison, vor allem in der Schlussphase, alles ausgerichtet, den Klassenerhalt auf fast dramatische Weise auf diesen Moment zugespitzt. Auf das Relegations-Rückspiel bei der SV Elversberg.

"Schaffa, schaffa, drenna bleiba!" - Mit diesem Motto hat der 1. FC Heidenheim den Klassenerhalt in der Relegation der Bundesliga geschafft IMAGO IMAGO / Steinsiek.ch

Kaltgetränke und Führungstreffer

Auf dieses Dorf im Saarland, das zwar keinen Bahnhof, aber bis zur fünften Minute der Nachspielzeit am Montagabend noch den Traum von der Bundesliga hatte. Statt Fanmeile gibt's hier Fritten auf dem Parkdeck des angrenzenden Supermarktes. Es gibt eine Tankstelle und eine Kneipe unweit des Stadions, mit Blick auf Baustelle und Flutlichtmasten, in der schon Stunden vor dem Anpfiff die mitgereisten Fans der Heidenheimer gemeinsam mit Elversbergern Kaltgetränke nahmen und sich irgendwo zwischen Partymusik und Plastikbechern einig waren, dass sie sich eigentlich beide Vereine in der Bundesliga wünschen.

Mit dem Anpfiff des Rückspiels war das auch im Stadion spürbar, hörbar – und als die roten und blauen Rauchschwaden aus dem Heidenheimer Block über den Rasen zogen, sichtbar. Als sich der farbige Dunst gerade verzogen hatte, brachte Mathias Honsak (9. Minute) die Heidenheimer in Führung. Schmidts Team spiegelte dabei die Spielweise der Elversberger, spielte sie direkt und schnörkellos aus, überrumpelte die Gastgeber mit eben jener Kopie der eigenen Taktik vielleicht auch ein bisschen.

Ein klarer Plan

Die Mannschaft um Kapitän Patrick Mainka hatte einen klaren Plan, Mainka selbst die Aufgabe, Elversbergs leichtfüßigen Torjäger Fisnik Asllani im Auge zu behalten und in den Griff zu bekommen. Das Team wirkte – vor allem defensiv – konsequenter als in so manchem Bundesligaspiel in dieser Saison. Bis zum Ausgleich, eingeleitet durch einen Stellungsfehler von Tim Siersleben, der im Hinspiel noch getroffen hatte, jetzt aber SVE-Kapitän Robin Fellhauer im Strafraum sträflich allein ließ (31.). Die Verunsicherung, vielleicht auch der Druck, waren beim Bundesligisten von da an spürbar. Das 2:1 der Elversberger kurz nach dem Seitenwechsel zählte nach Ansicht der Videobilder wegen einer Abseitsposition nicht – die Erleichterung der Heidenheimer aber auch hier beinahe greifbar.

In der zweiten Halbzeit war die Partie dann vor allem ein Geduldsspiel – lange ohne Gänsehaut. An der Seitenlinie presste Schmidt immer wieder fest die Lippen aufeinander, um nur einen Augenblick später sein Team laut und mit klaren Gesten weiter anzupeitschen. Schon vor dem Rückspiel hatte der Coach an Regensburg erinnert – ein Wort wie ein Versprechen in der jüngeren Heidenheimer Fußballhistorie. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren schaffte Schmidt mit dem FCH hier den Aufstieg in die Bundesliga – dank des Treffers von Tim Kleindienst, in der neunten Minute der Nachspielzeit. "Ich glaube, so eine gewisse Dramatik, gehört bei uns dazu", sagte Kapitän Mainka lange nach Abpfiff in Elversberg. Und er hatte Recht.

Last-Minute-Sieg: Leerer Kopf und volles Herz

Vier Minuten und 44 Sekunden von den fünf Minuten Nachspielzeit waren gespielt, als Paul Wanner Leonardo Scienza den Ball perfekt in den Lauf spielte. Der legte das Leder erst mit dem Außenrist am Elversberger Verteidiger Florian Le Joncour vorbei, es sich dann perfekt vor und traf zum 2:1. "In dem Moment denkt man an gar nichts", gestand Mainka. "Riesenrespekt an Leo. Riesenaktion." Und Riesenjubel. Heidenheims Kapitän und Dauerbrenner – seit dem Aufstieg in die Bundesliga hat Mainka keine Minute verpasst – hatte aus der Defensive einen weiten Weg zum Jubel mit Scienza und seinen Teamkollegen. Von der Bank stürmten Schmidt und all die Spieler, die nicht auf dem Platz standen auf den Rasen – der Coach dabei noch versehentlich gefoult von Benedikt Gimber.

Wir waren in Europa, wir haben die Klasse gehalten – mehr kann man nicht erwarten.

"Wir brauchen das Spiel nicht zu analysieren. Wir sind einfach so erleichtert. Wir können feiern, das ist das Wichtigste", sagte Mainka, lange nach Bierduschen und Jubelfoto. Die Heidenheimer aber hatten auch im Moment des Klassenerhalts ein gutes Gespür für die Enttäuschung der Elversberger. Sie trösteten die Spieler des Zweitligisten, als die nach Schlusspfiff auf dem Rasen zu Boden sanken, und gingen dann zum Feiern in die Ecke des Stadions, wo die mitgereisten FCH-Fans standen. Ein halbes Fußballfeld lag zwischen beiden Teams – emotional aber waren es Welten. "Der FCH nächste Saison in der Bundesliga. Das haben wir uns wirklich hart, hart erarbeitet", sagte Mainka und ließ merklich die Anspannung der vergangenen Wochen und Monate langsam los.

Nur wenige Meter entfernt schlichen die Elversberger durch den Container-Flur in ihre Kabine, in die Betreuer vorher schon einen großen Wagen geschoben hatten, auf dem sich die Pizzakartons stapelten, und in die sie Bierkisten hineintrugen. Stille und Enttäuschung brachten die Spieler selbst mit. Ganz anders die Heidenheimer, die ungläubig erzählten, wie ihnen einmal ein großer Coup in der Vereinsgeschichte gelungen war. Als Kapitän Mainka zum Interview bereitstand, angefeuert von Julian Niehues, mit Handy und Kaltgetränk, versuchte er es dennoch mit einer Analyse. "Wir waren in Europa, wir haben die Klasse gehalten – mehr kann man nicht erwarten", so Mainka. Die Saison, sie habe Spuren hinterlassen, aber: "Alles, was weh tut, da bin ich mir sicher, werde ich nach dem einen oder anderen Getränk nicht mehr merken."

Auch Last-Minute-Torschütze Scienza brachte das Wort "scheißegal" ebenso treffend wie sicher in seiner Analyse unter, dazu hielt er eine Flasche mit lauwarmem Bier in der Hand. Davon hatte Trainer Schmidt vor den letzten Stationen des Interview-Marathons auch eines, genauer ein halbes, ebenfalls lauwarm – den Rest des Kastens schienen seine Spieler auf dem Klassenerhalts-Shirts ihres Trainers verteilt zu haben. Auch das aber war Schmidt am Ende des langen Abends egal. "Die Anspannung war immens. Das weiß am besten meine Frau, was das die letzten Tage und Wochen für eine Belastung war", sagte er.

Klarheit in der Kommunikation

Schmidt hatte stets versucht, das vor allem öffentlich nicht auszustrahlen, seine Formulierungen und Botschaften mit Bedacht zu wählen – selbst in der Kommunikation klar zu sein, nicht den Hauch eines Zweifels aufkommen zu lassen. Anfang März, als die Heidenheimer gerade bitter und ohne spielerische Lichtblicke gegen Borussia Mönchengladbach verloren hatten und Tabellenletzter waren, gab es erst eine teaminterne Aussprache, dann kommunizierte der Coach auch öffentlich die Relegation als Ziel.

Ein Kniff in der Kommunikation, der bereits in der Schlussphase der Bundesliga-Spielzeit einen Effekt hatte – das Ziel schien plötzlich klarer, das spiegelte sich auf dem Platz wider. Und war vielleicht der Wendepunkt in dieser Saison. Zwar lief auch danach nicht alles nach Plan, der Fokus aber war ein anderer. Dass Schmidt auch in der Kommunikation taktisches Geschick bewiesen hat, davon will er nach dem Last-Minute-Klassenerhalt nichts wissen. "Nein, da brauche ich mir nicht auf die Schultern klopfen", sagte er. "Das sind am Ende die Spieler auf dem Platz, das ist der Zusammenhalt im Verein, das sind unsere Fans." Und eben jene Überzeugung: "Die Mannschaft hat bis zum Schluss an sich geglaubt, sonst schießt man nicht so ein Tor."

Scienzas Saison, Sommer- und Sendepause

Nicht nur das Team im Allgemeinen, Torschütze Scienza im Speziellen hatte den Glauben an das, was in der fünften Minute der Nachspielzeit passierte. "Ich wusste, es kommt mein Moment", sagte er schließlich und grinste, das Kaltgetränk fest in seinen Händen. Dabei hatte es der wuselige Kreativspieler nach seinem Wechsel von Ulm nach Heidenheim nicht immer einfach – agierte zuletzt vor allem als Einwechselspieler. "Ich verstehe es auch irgendwie", sagte Scienza, gerade im Abstiegskampf sei er nicht die erste Option gewesen. "Mich freut es wirklich auch für ihn", sagte Schmidt. "Für ihn war es nicht einfach mit mir, andersrum vielleicht auch nicht immer. Aber das ist wie in einer Ehe – da rumpelt es halt manchmal, am Ende muss man aber zusammenstehen."

Das haben die Heidenheimer geschafft. Und den Klassenerhalt. Trainer und Kommunikator Schmidt aber freut sich jetzt erst einmal auf Sommer- und Sendepause. "Ich brauche ein paar Wochen, um den Akku wieder aufzuladen", sagte er. "Ab morgen erreicht mich niemand mehr." Eines aber musste er davor aber doch noch loswerden: "Bis nächste Saison." Dann wieder beim Bundesligisten 1. FC Heidenheim.