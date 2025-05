Warum sich Heidenheim auf die Relegation freut

Der 1. FC Heidenheim muss weiter um den Klassenerhalt spielen. Nach der Niederlage gegen Bremen geht es in die Relegation.

Trotz der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen scheinen die Heidenheimer schon kurz nach dem Abpfiff den Fokus nach vorne zu legen.

Kann man sich auf die Relegationsspiele freuen?

FCH-Kapitän Patrick Mainka spricht im Interview mit SWR Sport sogar von Vorfreude auf die Relegationsspiele: "Warum nicht? Also wir waren vor vier, fünf, sechs Wochen auf dem 18. Platz, wir haben uns jetzt diesen 16. Platz erkämpft, das war unser Minimalziel." Sein Team habe es immer noch in der eigenen Hand. Natürlich sei da Druck drauf, aber das mache den Fußball natürlich aus.

Auswechslungen mit Blick auf die Relegation

Durch die Niederlage gegen Bremen verpasste das Team von Frank Schmidt den direkten Klassenerhalt. Da es schon zur Halbzeitpause 0:2 stand, wechselte Schmidt mit Blick auf das erste Relegationsspiel vier Spieler aus (Beck, Gimber, Dorsch, Schöppner): "In der Halbzeit war klar, dass wir noch mal gucken, dem ein oder anderen Spielpraxis geben, den einen oder anderen vielleicht rausnehmen, der aufgrund der ersten Halbzeit schon ein bisschen mehr gefährdet war."

So ordnet der Trainer die Relegationspiele ein

Dass der FCH in der Relegation spielt, ist für Schmidt mehr Chance als Drama. "Wir sollten nicht so tun, dass wir eine feste Größe in der Bundesliga sind, sondern wir sind im zweiten Jahr. Wir wussten, es wird verdammt schwer." Er glaube, alle seien so realistisch, um zu wissen, worum es in der Saison geht und ging. Enttäuscht könne man über das Spiel gegen Bremen sein, aber nicht über die Tatsache, dass Heidenheim in der Relegation spielt. "Das muss jeden motivieren. Das muss jeden überzeugen, dass es jetzt zählt, dass man in den zwei Spielen die Chance hat. Ich bin überzeugt, dass ich das mit meiner Mannschaft auch hinbekomme."

Mainka: "Als Junge von solchen Spielen geträumt"

Auch sein Kapitän ist sich sicher, dass Heidenheim die Klasse hält. Sie werden die Relegation mit einem Lächeln bestreiten und ihm persönlich werden die Spiele Spaß machen, prophezeit er: "Weil am Ende ist es in Anführungszeichen 'nur Fußball'. Klar ist ein gewisser Druck da. Aber von solchen großen Spielen hat man ja als Junge irgendwo auch geträumt."

Sein Team werde mit Freude, Spaß und hoher Intensität in die Spiele gehen. "Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir die Klasse halten."