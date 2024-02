Heidenheim zwischen Jubel und Bangen

per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim hat bei Union einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. Allerdings bangt der FCH um zwei seiner Stammkräfte.

Frank Schmidt ließ sich nicht locken. Alle Zahlenspiele beim Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga wollte der Trainer des 1. FC Heidenheim weiter ignorieren. Klassenerhalt - das bleibt für den frechen Aufsteiger das einzige diskutable Saisonziel. Dabei lieferte Heidenheim beim 2:2 gegen Union Berlin überzeugende Argumente, warum die Mannschaft in ihrer ersten Bundesliga-Saison so wenig mit dem Abstiegskampf zu hat. Denn der Punkt beim Champions-League-Teilnehmer war laut Schmidt "absolut verdient". Es war "ein tolles Bundesliga-Spiel von Anfang bis Ende" sagte der 60-Jährige im Interview mit SWR Sport.

Heidenheim mit ungewöhnlichen Patzern

Als Tabellenneunter ist Heidenheim nach den Samstagspielen zwei Punkte hinter einem Platz, der zur Teilnahme am Europapokal berechtigen könnte und elf Zähler vor dem Relegationsrang. Aber Prinzip ist Prinzip. "Das verbietet sich für uns als Aufsteiger", sagte Schmidt.

Heidenheim musste nach der frühen Führung von Nikola Dovedan (3.) ungewöhnliche Patzer verarbeiten: Eine harmlose Freistoß-Flanke von Josip Juranovic ließen drei Heidenheimer unnötig passieren, Patrick Mainka legte im Fallen für Robin Gosens vor, der nur noch einschieben musste (44.). Kurz nach dem Ausgleich leistete sich Tim Kleindienst einen unfassbaren Fehlpass im Mittelfeld. András Schäfer nahm den Ball gerne an und schoss unter Mithilfe von Brenden Aaronsons Rücken als Bande zur Union-Führung ein (45.+2).

Beste trifft erneut für Heidenheim

Doch Heidenheim kam zurück: Jan-Niklas Beste lief nach einem Steilpass von Eren Dinkci frei aufs Berliner Tor zu und lupfte den Ball über Frederik Rönnow hinweg zum Ausgleich (71.). "Nach den zwei unnötigen Gegentoren kurz vor der Halbzeit noch einmal so rauszukommen, ich muss sagen: Hut ab vor der Mannschaft", freute sich Dovedan. Frank Schmidt schloss sich diesem Lob an: "Das ist ja nicht so einfach, wenn du hier 1:2 zurückliegst. Das hat viel damit zu tun, dass die Mannschaft die komplette Energie reinlegt."

Heidenheim mit Personalsorgen gegen Frankfurt?

Unmittelbar nach dem Ausgleich ging der besorgte Blick zum Torschützen, denn Beste griff sich nach seinem Treffer an den Oberschenkel und musste in der 72. Minute ausgewechselt werden. Auch Lennard Maloney musste hatte sich das Knie verdreht und wurde in der 83. Minute aus dem Spiel genommen werden.

Trainer Frank Schmidt konnte kurz nach dem Spiel noch keine Diagnose oder gar eine möglicherweise drohende Ausfallzeit verkünden, bestätigte aber die Blessuren. Heidenheim spielt am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt.