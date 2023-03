Der 1. FC Heidenheim steht in der 2. Bundesliga weiterhin ganz weit oben. Am Freitagabend zuhause gegen den KSC könnten sie den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen.

In der 2. Fußball-Bundesliga kommt es am Freitagabend zu einem Baden-Württemberg-Duell: Die drittbeste Mannschaft der Rückrunde trifft auf die zweitbeste - oder kurz: Heidenheim spielt gegen den Karlsruher SC. Manchmal erweckt Heidenheims Trainer Frank Schmidt den Eindruck, ihm wäre es Recht, wenn seine Mannschaft die Debatte über den Aufstieg und die Favoritenrolle, die sie inzwischen in fast jedem Spiel innehat, für einen Augenblick abgeben könnte. Im Vorfeld des Spiels gegen den Hamburger SV vor wenigen Wochen sagte er, man solle bloß aufhören, seine Mannschaft mit dem HSV zu vergleichen. "Das Besondere an unserer Situation ist, dass 15 Mannschaften hinter uns stehen, nicht, dass zwei vor uns sind." FCH ein Punkt von direktem Aufstiegsplatz entfernt Fakt ist jedoch: Der 1. FC Heidenheim hat sich vor dem 25. Spieltag mit sieben Punkten Vorsprung auf dem dritten Tabellenplatz festgesetzt. Nur ein Pünktchen dagegen trennt den Club von einem direkten Aufstiegsplatz, lediglich zwei vom Tabellenführer Darmstadt. Allerspätestens seit dem Heimsieg vor zwei Wochen gegen die Hessen ist der FCH endgültig im Aufstiegsrennen angekommen. Heidenheim an der Brenz Fußball | 2. Bundesliga Nach Siegesserie und vor Heidenheim: Coach Eichner bremst KSC-Euphorie Das Südwestduell am 25. Spieltag der 2. Liga ist ein echtes Spitzenspiel. Am Freitagabend (18:30 Uhr) empfängt der Tabellendritte 1. FC Heidenheim den Karlsruher SC, der zuletzt fünfmal in Serie gewonnen hat. 14:00 Uhr SWR Aktuell am Nachmittag SWR Aktuell "Wir haben den dritten Platz mehr als verdient. Jetzt geht der Spaß erst richtig los, die nächsten Wochen" Besonders zuhause sind die Jungs von Frank Schmidt eine Macht. Vor heimischem Publikum sind sie in dieser Saison nach wie vor ungeschlagen und haben zudem die beste Heimbilanz der Liga. Daheim haben die Schwaben somit gegen jede Mannschaft die Favoritenrolle - und dieser werden sie vor eigenen Fans auch weiterhin gerecht. "Jeder Spieltag bringt neue Herausforderungen, Chancen und Risiken" Karlsruher SC mit fünf Siegen in Folge Am Freitagabend kommen die formstarken Karlsruher auf den Schlossberg. Die Gäste haben die letzten fünf Spiele gewonnen und sind bis dato die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde. Ein spannendes Baden-Württemberg-Duell ist somit programmiert. Sollten die Heidenheimer punkten, wäre es ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Aufstieg. Denn diese Saison scheint alles möglich. Anpfiff unter Flutlichtschein ist um 18:30 Uhr.