Heidenheim feiert den "dreckigen Sieg" in Mainz

Mit Glück und Effizienz kam der 1. FC Heidenheim zu einem "dreckigen" Sieg bei Mainz 05. Damit konnte sich der FCH im Abstiegskampf von der Konkurrenz absetzen.

"Es war ein dreckiger Sieg", sagte Marvin Pieringer nach dem 1:0 seines 1. FC Heidenheim bei Mainz 05. Sein Siegtreffer war geradezu symptomatisch. "Es war noch zweimal abgefälscht. Ich weiß noch nicht genau, ob das Tor für mich zählt", sagte der 24-Jährige unmittelbar nach dem Spiel im Interview mit SWR Sport.

Heidenheim mit Glück und Effizienz

Es zählte als Pieringers Tor. Genauso zählen die drei Punkte für den 1. FC Heidenheim. Egal, wie glücklich der Sieg am Ende war. "Wenn man die Chancen über 90 Minuten sieht, und wie viele Mainz davon hatte, dann können wir extrem glücklich damit sein", sagte Pieringer. Da wollte auch Stürmerkollege Tim Kleindienst nicht widersprechen: "Man kann schon deutlich von Glück reden. Gerade in der zweiten Hälfte, da waren wir nicht mehr so souverän."

Heidenheim kann sich absetzen

Heidenheim steht mit 17 Punkten auf Platz zwölf und hat nun sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. "Es war ein extrem wichtiger Sieg, gerade gegen einen Kontrahenten, der auch da unten steht. Wir konnten uns jetzt absetzen", meint Pieringer. "Mit 17 Punkten können wir zu diesem Zeitpunkt zufrieden sein."

Zufrieden war auch Heidenheim-Trainer Frank Schmidt: "Alles gut. Die Punkte waren immens wichtig, gegen eine Mannschaft, die um uns herum in der Tabelle steht. Ein schwieriges Spiel, ein Arbeitssieg. Leidenschaftlich verteidigt bis zum Schluss. Das gefällt dem Trainer, der früher mal Verteidiger war."

Heidenheim mit Jahresabschluss gegen den SC Freiburg

Dennoch wehrte er sich sofort gegen allzu zufriedene Weihnachtsstimmung auf der Alb: "Ist die Saison zu Ende? Nein. Also müssen wir weitermachen." Denn schon am Mittwoch (20:30 Uhr im im Audiostream auf Sportschau.de) kommt der SC Freiburg nach Heidenheim. "Das wird ein unfassbar schweres Spiel", meint Kleindienst. "Von daher war es extrem schön, hier drei Punkte mitzunehmen und mit zwei Siegen ins letzte Spiel zu gehen."