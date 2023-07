Heidenheimer Neuzugang Dovedan: "Als wäre ich nicht weg gewesen"

Nikola Dovedan ist einer von fünf Neuzugängen beim 1. FC Heidenheim. Für den Österreicher geht mit der Rückkehr auf die Ostalb auch der Traum von der Bundesliga in Erfüllung.

Strömender Regen, in der Ferne blitzt es und auch Donner grollt über der Tartanbahn - es ist ungemütlich in Heidenheim. Nikola Dovedan aber stört das nicht. Er ist zurück beim 1. FC Heidenheim. "Es fühlt sich an, als wäre ich gar nicht weg gewesen", sagt er im Gespräch mit SWR Sport und grinst. "Es ist noch alles gleich - Trainerteam, viele aus der Mannschaft kenne ich noch. Es ist ein sehr schönes, ein sehr angenehmes Gefühl."

Daran ändert auch die Leistungsdiagnostik der ersten Tage nichts. Beim Laktattest dreht Dovedan, der bereits von 2017 bis 2019 das Trikot der Heidenheimer getragen hat, mit den Kollegen Runden auf der Bahn, kurze Verschnaufpausen gibt es nur für den Pieks im Ohr, den Check der Blutwerte. "Das ist ein guter Einstand - danach wird es heftiger", sagt Dovedan.

Wohlfühloase Heidenheim

Der Neuzugang ist am Freitag mit den Heidenheimern in das erste Trainingslager in Südtirol gestartet. "Der Trainer wird einen Weg finden, dass wir richtig eingestellt sind", sagt Dovedan über Frank Schmidt, mit dem er auch nach seinem Abgang aus Heidenheim immer Kontakt hatte und vielleicht auch deshalb das Gefühl hat, dass er gar nicht so richtig weg war. "Ich habe mich hier immer wohl gefühlt", verrät er. "Im Verein und mit dem Trainerteam. Das war eigentlich der Hauptgrund."

Aber auch, dass er mit dem FCH erstklassig ist. "Ich habe noch nie Bundesliga gespielt. Das ist ein unglaublicher Anreiz - für mich und auch für die Mannschaft", sagt er. "Uns da jetzt gut vorzubereiten und die Saison bestmöglich abzuschließen." Der Traum von der Bundesliga, er wird für Dovedan nach seinem Wechsel von Austria Wien zurück auf die Ostalb Realität. Der Österreicher ist einer von fünf Neuzugängen und hat in Heidenheim einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. "Von mir aus könnte es schon morgen losgehen."

Tugenden für die Bundesliga

Tatsächlich aber sind es noch sechs Wochen, bis der FCH das erste Mal in der Bundesliga ran muss. Vorher wartet Rostock im Pokal – und eine ausgiebige Vorbereitung. "Wir müssen vor allem die Grundtugenden beibehalten, die den FCH ausmachen. Uns aber natürlich auch entwickeln, weil die erste Liga schon anders ist als die zweite", glaubt Dovedan. Dann aber, "glaube ich, dass vieles möglich ist".

Dafür haben sich die Heidenheimer gezielt verstärkt und mit Dovedan inzwischen fünf Neuzugänge verpflichtet. Zuletzt kam mit Marvin Pieringer von Schalke 04 noch ein Stürmer für das Team von Trainer Schmidt. "Es war klar, dass wir uns punktuell, in jedem Mannschaftsteil verstärken wollen. Da sind wir schon sehr weit", sagt der Coach. "Ich denke, dass es vielleicht noch eine Position gibt, in der Viererkette, wo wir noch was machen können." Das aber nicht um jeden Preis. "Es muss passen, und wir müssen damit zufrieden sein."

Neuzugänge mit Format

Schmidt will keine Kompromisse machen - nicht auf und nicht neben dem Platz. Die Neuzugänge müssen, wie alle Spieler, nach Heidenheim passen, auch in der Bundesliga. "Für uns ist immer ganz wichtig, dass sich nach einem Aufstieg gar nicht so viel verändert", sagt Schmidt. "Es sind ja Menschen, die dafür gesorgt haben, dass wir das geschafft haben, nämlich unsere Spieler. Und unsere Leistungsträger, die sind nach wie vor bei uns, da bin ich sehr froh."

Zu einem solchen Leistungsträger will auch Dovedan in Heidenheim werden, sich einfügen in das Team des Aufsteigers. Welches Ritual die alten und neuen Kollegen pflegen, hat er zwar noch nicht herausgefunden, fest aber steht: "Ich will auf jeden Fall ein Essen ausgeben." Auf den Tisch sollen dann weder österreichischer Kaiserschmarrn noch schwäbische Spätzle kommen, sondern italienische Speisen. Und spätestens bei Dovedans Lieblingsessen mit den Mitspielern dürfte dann das gelten, was schon am ersten Tag spürbar war: "Es fühlt sich an, als wäre ich gar nicht weg gewesen."