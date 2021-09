14 Jahre Frank Schmidt in Heidenheim: "Fußball ist immer Gegenwart"

An diesem Freitag ist Frank Schmidt auf den Tag genau 14 Jahre Cheftrainer beim 1. FC Heidenheim. Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte zwischen Oberliga und 2. Bundesliga.

Fast verlegen wirkt er, der Mann auf dem Podium der Pressekonferenz, als er auf seinen Trainer-Geburtstag angesprochen wird. Herzlichen Glückwunsch, 14 Jahre Cheftrainer beim 1. FC Heidenheim: "Unglaublich, die Zeit kommt mir gar nicht so lange vor", lächelt Frank Schmidt in die Kameras und Mikrofone vor dem Baden-Württemberg-Duell gegen den SV Sandhausen (Samstag, 13:30 Uhr). "Wenn man die Zeit hätte, gäbe es viel darüber zu erzählen. Aber eigentlich interessiert es mich gar nicht vor dem Spiel in Sandhausen. Es zählt nur die Gegenwart."

Frank Schmidt war zunächst nur eine Interimslösung

Zurück zur Vergangenheit. Es war ein Tag im Spätsommer 2007. Während in jenem Jahr der große VfB Stuttgart euphorisch seine bislang letzte Deutsche Meisterschaft feierte, dümpelte der kleine schwäbische Nachbar vom Heidenheimer SB sportlich in den grauen Niederungen der Verbandsliga und Oberliga. Am 17. September 2007 zogen die Verantwortlichen personelle Konsequenzen und ersetzten auf der Trainerbank Dieter Märkle durch den Abwehrspieler Frank Schmidt. Der damals 33-Jährige war nach vielen Jahren als Profi in Fürth, Wien, Aachen und Waldhof Mannheim in seine Heimatstadt zurückgekehrt, wollte an der Brenz seine Spielerkarriere eigentlich ganz gemütlich ausklingen lassen.

Frank Schmidt – 14 Jahre, eine Liebe. Heidenheims Chefcoach ist der mit Abstand dienstälteste noch aktive Trainer im deutschen Profifußball. 2007 hatte er den Posten zunächst provisorisch übernommen – und ihn seither nicht mehr verlassen. Unter Schmidt schafften die Schwaben den Sprung von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga. Imago IMAGO / Eibner Bild in Detailansicht öffnen Christian Streich – neun Jahre Cheftrainer, hundert Prozent SC Freiburg. Seit mehr als 25 Jahren ist er für die Breisgauer im Einsatz. Zunächst als Jugendcoach und Chef der Fußballschule, seit nun fast einem Jahrzehnt steht der aktuell dienstälteste Trainer der Bundesliga bei den Profis an der Seitenlinie. Imago IMAGO / Jan Huebner Bild in Detailansicht öffnen Volker Finke – 16 Jahre trainerte er den SC Freiburg, und zwar ohne Unterbrechung! Damit ist er Rekordhalter im deutschen Profifußball und passt perfekt zur Freiburger Kontinuität. Während seiner Zeit im Breisgau ist er dreimal auf- und abgestiegen. Imago IMAGO / Ulmer Bild in Detailansicht öffnen Winfried Schäfer – fast zwölf Jahre Blau-Weiß. Schäfer schaffte mit dem Karlsruher SC den Aufstieg in die Bundesliga und darf sich zahlreiche erfolgreiche Auftritte im UEFA-Pokal mit dem KSC auf die Fahne schreiben. Imago IMAGO / Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen Otto Rehhagel – er gehört zu den erfolgreichsten Trainern der deutschen Fußballgeschichte. In 14 Jahren führte "König Otto" Werder Bremen unter anderem zweimal zur Deutschen Meisterschaft und zweimal zum DFB-Pokal-Sieg, außerdem gewann der Verein unter ihm den Europapokal der Pokalsieger. Imago IMAGO / Rust Bild in Detailansicht öffnen Thomas Schaaf – wie Rehhagel stand auch Thomas Schaaf 14 Jahre lang an der Seitenlinie von Werder Bremen. Nachdem er seine gesamte Spielerkarriere an der Weser verbracht und damals schon mehrere Titel geholt hatte, gewann er auch als Trainer mit Bremen dreimal den DFB-Pokal und einmal die Deutsche Meisterschaft. Imago IMAGO / Team 2 Bild in Detailansicht öffnen Hennes Weisweiler – und die goldenen Jahre der Gladbacher. Insgesamt elf Jahre saß er bei den Fohlen auf der Bank. Er übernahm den Club 1964, führte ihn im Folgejahr in die Bundesliga und gewann 1970, 1971 und 1975 gleich dreimal die deutsche Meisterschaft. Bevor er Gladbach verließ, krönte er sein Trainerwerk mit dem Gewinn des UEFA-Cups. Imago IMAGO / WEREK Bild in Detailansicht öffnen Torsten Lieberknecht – zehn Jahre lang trainierte er Eintracht Braunschweig. Als der gebürtige Pfälzer die Löwen übernahm, kickten sie noch in der Regionalliga Nord. 2013 führte er die Mannschaft in die Bundesliga. Als die Braunschweiger schließlich 2018 wieder bis in die 3. Liga abstürzten, endete die Lieberknecht-Ära. Imago IMAGO / Fotostand Bild in Detailansicht öffnen

Frank Schmidt und seine Heimatverbundenheit

Von wegen. War das provisorische Engagement als vorläufiger "Spieler-Trainer" zunächst nur bis zur Winterpause befristet, öffnete der kurzfristige Erfolg unter Frank Schmidt die Tür zu einer phantastischen Trainer-Ära. Inzwischen ist Frank Schmidt, jetzt 47, seit genau 14 Jahren der Cheftrainer beim inzwischen in 1. FC Heidenheim umbenannten Verein. "Das hier ist Heimat, es ist vertraut, man kennt alles", so Frank Schmidt in einem Gespräch mit SWR Sport über Heidenheim und seine Heimatverbundenheit. "Das ist schon etwas Besonderes in der Konstellation, und das gibt es nicht oft im Profifußball." Die Fragen und Angebote anderer Vereine in dieser Zeit hörte er sich an, aber nie waren sie so gut, dass er Grund gehabt hätte, seinen FCH zu verlassen.

Von der Oberliga bis zur Bundesliga-Relegation

Gleich in seiner ersten Saison, 2007/2008, führte Schmidt, der nur wenige Meter vom Stadion entfernt in der Städtischen Klinik in Heidenheim geboren wurde, den Klub in die viertklassige Regionalliga. 2009 bereits stiegen die Schwaben als Regionalliga-Meister in die 3. Liga auf, 2014 folgte der Sprung in die 2. Bundesliga. Und im vergangenen Jahr scheiterten Frank Schmidt und seine "Underdogs" nur knapp in der Bundesliga-Relegation an Werder Bremen.

Es wäre die vorläufige Krönung eines Trainer-Werks gewesen, wie es in der Geschichte des immer schnelllebigeren Profifußballs nur noch selten zu finden ist. Aktuell am ehesten noch vergleichbar mit der inzwischen auch schon fast zehnjährigen Ära Christian Streich beim SC Freiburg.

Die Erfolgsgeschichte von Frank Schmidt und Heidenheim ist kein Zufall. Akribisch feilt der einst beinharte Abwehrspieler seit 14 Jahren bei sich selbst, der Mannschaft und dem Umfeld immer wieder an der nächsten Entwicklungsstufe, fordert und fördert seine Spieler: "Wir sind immer dabei den nächsten Schritt zu gehen, ohne die Vergangenheit zu vergessen." Man muss, so Schmidt, "sich immer hinterfragen, reflektieren und neue Wege gehen. Schließlich hat sich der Fußball in den vergangenen Jahren sehr verändert".

"Heidenheim bedeutet Malochen und Arbeiten"

Ganz wichtig ist für Schmidt auch der Begriff Identifikation: "Der Fußball, den man spielt, der muss auch immer zum jeweiligen Ort passen", so der Trainer. "Heidenheim ist Industrie, Heidenheim ist Mittelstand, Heidenheim bedeutet Malochen und Arbeiten, damit es einem gut geht." Er weiß: "Wenn die Mannschaft alles gibt, dann verzeihen die Zuschauer auch mal schwächere Leistungen. Wir kommen über Mentalität", beschreibt der Langzeit-Coach den vorrangigen fußballerischen Hintergrund auf dem Heidenheimer Schlossberg, "die Aufstiege haben wir vor allem über mannschaftliche Geschlossenheit und Kampf geholt".

Erfolgs-Duo Frank Schmidt / Holger Sanwald

Eine enge Vertrauensperson in dieser langen Zeit ist für den Trainer Schmidt vor allem Vorstandsboss Holger Sanwald, der mit dafür sorgte, dass neben dem sportlichen Erfolg auch die Infrastruktur mitgewachsen ist. Statt marodem Sportplatz steht inzwischen auf dem Heidenheimer Schlossberg eine kleine, feine Fußball-Arena mitsamt Business-Zentrum.

"Frank Schmidt kann sich bei uns in Heidenheim eigentlich nur selbst entlassen", hat Holger Sanwald einmal gegenüber SWR Sport bekräftigt. Der laufende Vertrag mit Schmidt ist noch bis zum 30. Juni 2023 datiert. Ein Ende der unglaublich treuen Fußball-Ehe ist also längst noch nicht in Sicht.

14 Jahre Cheftrainer in Heidenheim. Schön und gut, sagt Frank Schmidt, "aber das sind nur Zahlen. Das Entscheidende in diesem Job ist der Erfolg. Fußball ist immer Tagesaktualität".